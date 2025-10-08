Đề xuất tăng phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, các cơ sở y tế hạng đặc biệt, cán bộ, nhân viên y tế trực 24/24 giờ vào ngày làm việc sẽ được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng cho mỗi phiên trực; đồng thời, phụ cấp mổ cũng tăng lên, cao nhất là mức 790.000 đồng.

Bộ Y tế đề xuất tăng phụ cấp đặc thù với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập.

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định dự thảo Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản. Dự thảo do Bộ Y tế xây dựng.

Dự thảo Nghị định gồm có 5 chương, 10 điều quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù bao gồm: phụ cấp trực; phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật; phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản.

Mức phụ cấp của người lao động ngành y tế 13 năm không đổi, trong khi lương cơ sở tăng 8 lần

Theo Bộ Y tế, mặc dù, chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phòng, chống dịch và phụ cấp phẫu thuật thủ thuật hiện hành đã được ban hành từ năm 2011 với mức hưởng phụ cấp khá cao so với mức lương cơ sở thời điểm đó.

Tuy nhiên, cho đến nay, sau 13 năm triển khai chưa được sửa đổi điều chỉnh trong khi tiền lương cơ sở đã tăng 8 lần với giá trị tăng gấp đôi từ 830.000 đồng lên 2.340.000 đồng.

Các quy định hiện hành phạm vi điều chỉnh, đối tượng thụ hưởng và mức phụ cấp đã bộc lộ nhiều bất cập. Thí dụ, tên phụ cấp thường trực không còn thống nhất với Luật khám bệnh, chữa bệnh; tên gọi một số tổ chức thụ hưởng phụ cấp đã thay đổi ở các văn bản khác; một số đối tượng thụ hưởng chưa được cập nhật...

Đặc biệt, mức phụ cấp bằng số tiền cụ thể đã bị trượt giá sau 13 năm không điều chỉnh. Do đó, các phụ cấp này rất cần thiết được nghiên cứu, sửa đổi bổ sung để phù hợp với thực tế.

Bộ Y tế cho rằng việc ban hành Nghị định quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch; chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố và cô đỡ thôn, bản thời điểm hiện nay là cần thiết.

Đó là cơ sở để các địa phương, các cơ sở y tế công lập ban hành các quy định và thực hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế công lập, chế độ phụ cấp chống dịch và chế độ hỗ trợ nhân viên y tế thôn, tổ dân phố; cô đỡ thôn, bản nhằm đảm bảo duy trì ổn định nhân lực thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đề xuất mức hỗ trợ cho y tế cơ sở tăng mạnh

Theo Bộ Y tế, điểm nhấn đáng chú ý của dự thảo Nghị định này là việc chuyển “phụ cấp nhân viên y tế thôn, bản” thành “chế độ hỗ trợ hằng tháng” và mở rộng áp dụng với nhân viên y tế tổ dân phố ở các phường, thị trấn.

Hiện nay, theo Quyết định 75/2009/QĐ-TTg, mức phụ cấp chỉ 300.000-500.000 đồng/tháng, tùy địa bàn, được chi từ ngân sách địa phương.

Bộ Y tế đề xuất nâng chế độ hỗ trợ hằng tháng đối với cô đỡ thôn, bản.

Dự thảo mới nhất nâng mức hỗ trợ lên tương ứng từ 0,6 đến 1,0 lần mức lương cơ sở, tức khoảng 1,4-2,3 triệu đồng/tháng khi tính theo mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng áp dụng từ 1/7/2024. Đối với cô đỡ thôn bản - lực lượng chuyên chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, mức hỗ trợ có thể lên tới 1,2 lần mức lương cơ sở, tức gần 2,8 triệu đồng/tháng.

Theo Bộ Y tế, mức hỗ trợ mới dự kiến tăng gấp 1,5-2 lần so với hiện hành (đang ở mức 400.000-500.000 đồng/tháng), nhằm giúp họ duy trì cuộc sống và yên tâm gắn bó với công việc.

Dự thảo Nghị định cũng bổ sung nhiều nhóm đối tượng mới: sĩ quan, quân nhân, công an, công nhân quốc phòng làm việc trong cơ sở y tế của lực lượng vũ trang; các tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần; các cơ sở trợ giúp xã hội công lập nuôi dưỡng người bệnh, thương binh, bệnh binh. Đây là những lực lượng thực hiện nhiệm vụ y tế công nhưng nhiều năm qua chưa được hưởng phụ cấp đặc thù.

Tất cả các khoản phụ cấp, hỗ trợ được tính toán dựa trên mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng/tháng, theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Mức đề xuất chế độ phụ cấp trực

Theo dự thảo Nghị định, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định hình thức bố trí người lao động làm việc theo ca, kíp hoặc làm thêm giờ. Trường hợp thiếu nhân lực, không thể bố trí người lao động làm việc theo ca kíp hoặc làm thêm giờ thì phải bố trí người lao động trực 24/24 giờ.

Về chế độ phụ cấp trực, dự thảo nêu rõ, người lao động trực 24/24 giờ vào ngày làm việc được hưởng mức phụ cấp 325.000 đồng/người/phiên trực. Mức phụ cấp này được áp dụng với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Mức phụ cấp 255.000 đồng/người/phiên trực áp dụng với: cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an...

Mức phụ cấp 185.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với: các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu);

Các trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân... áp dụng mức phụ cấp 70.000 đồng/người/phiên trực.

Đối với người lao động trực theo chế độ thường trú ngoại viện thì được hưởng mức phụ cấp: 160.000 đồng/người/phiên trực đối với cơ sở y tế hạng đặc biệt, hạng I; Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Cơ sở y tế hạng II, Viện Pháp y Quốc gia, trung tâm pháp y tâm thần khu vực, Viện Pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an... áp dụng mức 125.000 đồng/người/phiên trực.

Các cơ sở y tế còn lại, trung tâm pháp y cấp tỉnh, Trung tâm Điều phối Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người (đối với trực tư vấn, vận động hiến tặng mô, bộ phận cơ thể người), cơ sở cấp cứu ngoại viện (đối với trực ở các điểm cấp cứu) sẽ có mức phụ cấp 90.000 đồng/người/phiên trực.

Đối với trạm y tế xã, điểm trạm y tế thuộc trạm y tế xã, trạm y tế quân dân y, bệnh xá quân dân y, bệnh xá của công an nhân dân, cơ sở chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cơ sở nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh, cơ sở trợ giúp xã hội công lập sẽ áp dụng mức 35.000 đồng/người/phiên trực.

Phụ cấp phẫu thuật mức cao nhất tăng lên 790.000 đồng

Theo đề xuất mới nhất của Bộ Y tế, mức tăng cao nhất (loại đặc biệt) cho người phẫu thuật chính, người gây mê hoặc châm tê chính là 790.000 đồng tăng 510.000 đồng (hiện tại 280.000 đồng); loại 1 cho đối tượng này là 355.000 đồng tăng 230.000 đồng so với hiện hành; loại 2 cho đối tượng này là 180.000 đồng. tăng 120.000 đồng; loại 3 cho đối tượng này tăng là 140.000 đồng, tăng 90.000 đồng so với hiện tại.

Với người phụ mổ, người phụ gây mê hồi sức hoặc phụ châm tê loại đặc biệt là 565.000 tăng 365.000 đồng so với hiện tại; loại 1 là 255.000 đồng tăng 160.000 đồng so với hiện tại; loại 2 là 140.000 đồng tăng 90.000 đồng so với hiện tại; loại 3 là 85.000 đồng tăng 55.000 đồng so với hiện tại...

Với người giúp việc trực tiếp cho ca mổ, loại đặc biệt tăng từ 120.000 đồng ở hiện tại lên 340.000 đồng; các loại 1 tăng lên 195.000 đồng so với 70.000 đồng hiện tại; loại 2 tăng lên 85.000 đồng so với 30.000 đồng hiện tại; loại 3 tăng lên 40.000 đồng so với 15.000 đồng của hiện tại.

Bảng so sánh phụ cấp phẫu thuật hiện tại và mức đề xuất mới nhất của Bộ Y tế tại dự thảo Nghị định.

Dự thảo quy định, người lao động trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn 40.000 đồng. Trường hợp trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần sẽ được nghỉ bù 1 ngày; trực 24/24 giờ vào các ngày lễ, Tết được nghỉ bù 2 ngày...

Dự thảo cũng đề xuất nâng chế độ phụ cấp chống dịch với cả nhóm 1 và nhóm 2.

Theo Bộ Y tế, dự thảo Nghị định mới sẽ tác động đến khoảng 640.000 người trong toàn hệ thống y tế công lập, gồm 520.000 viên chức, người lao động tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở dự phòng và 120.000 nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố, cô đỡ thôn bản.

