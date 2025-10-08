Những thực phẩm dùng cùng cà phê dễ gây tăng cân

Cà phê là thức uống nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, khi kết hợp cà phê với một số loại thực phẩm lại có thể làm chậm quá trình chuyển hóa năng lượng, kích thích tích mỡ và tăng cân theo thời gian.

1. Bánh ngọt, đồ tráng miệng nhiều đường

Cà phê có vị đắng thường được dùng kèm với bánh ngọt, bánh quy, kem tươi hoặc siro đường để cân bằng vị. Tuy nhiên, đây chính là “bộ đôi tăng cân” phổ biến nhất.

Caffeine trong cà phê kích thích tuyến thượng thận tiết hormone cortisol - hormone căng thẳng có liên quan đến tích trữ mỡ nội tạng, đặc biệt ở vùng bụng. Khi kết hợp với đường đơn và tinh bột tinh chế trong bánh ngọt, đường huyết sẽ tăng nhanh rồi giảm đột ngột, khiến cơ thể rơi vào trạng thái thèm ăn liên tục và khó kiểm soát năng lượng nạp vào.

Ngoài ra, hầu hết các loại bánh ngọt dùng kèm cà phê đều chứa chất béo bão hòa (từ bơ, kem tươi, shortening) và bột mì tinh luyện, tạo nên nguồn “calo rỗng”, năng lượng cao nhưng giá trị dinh dưỡng thấp. Việc tiêu thụ thường xuyên có thể dẫn đến tăng cân, tăng triglycerid máu, rối loạn chuyển hóa và kháng insulin - những yếu tố nguy cơ của hội chứng chuyển hóa và béo phì.

Nên chọn bánh yến mạch, hạt dinh dưỡng, trái cây ít ngọt hoặc sữa chua không đường để vừa kiểm soát calo, vừa duy trì cảm giác no lâu hơn.

Ăn bánh ngọt, bánh quy... kèm với cà phê có thể gây tăng cân.

2. Cà phê sữa, cà phê pha kem béo

Nhiều người có thói quen uống cà phê sữa đặc hoặc cà phê pha kem béo để dễ uống hơn. Tuy nhiên, mỗi ly cà phê sữa đặc có thể chứa 200–300 kcal, tương đương một bữa ăn nhẹ. Khi được tiêu thụ hằng ngày, lượng calo “ẩn” này dễ dẫn đến thừa năng lượng và tăng cân âm thầm.

Sữa đặc và kem béo chứa đường sucrose cùng chất béo bão hòa, làm tăng cholesterol xấu (LDL-C) và tích tụ mỡ nội tạng, yếu tố nguy cơ của béo phì, gan nhiễm mỡ và bệnh tim mạch. Ngoài ra, caffeine trong cà phê có thể kích thích tuyến tụy tiết insulin để ổn định đường huyết nhưng nếu kết hợp với đồ uống chứa nhiều đường, quá trình này sẽ khiến năng lượng dư thừa nhanh chóng chuyển thành mỡ tích trữ.

Việc sử dụng cà phê sữa đặc lâu dài cũng có thể làm giảm hiệu quả chuyển hóa năng lượng tự nhiên của cơ thể, khiến người uống dễ phụ thuộc vào caffeine và đường để duy trì sự tỉnh táo.

Nên chọn cà phê đen nguyên chất không đường hoặc pha với sữa tươi không đường, sữa hạt không béo để giảm calo nhưng vẫn giữ được vị thơm ngon.

3. Thức ăn nhanh và thực phẩm chiên rán

Caffeine làm tăng nhịp tim, trao đổi chất và cảm giác thèm ăn tạm thời nhưng khi kết hợp với thức ăn nhanh hoặc đồ chiên rán nhiều dầu, cơ thể sẽ hấp thu nhiều calo và chất béo hơn. Các nghiên cứu cho thấy caffeine có thể tạm thời làm tăng hiệu quả hấp thu chất béo, đặc biệt khi ăn cùng thực phẩm giàu lipid như gà rán, khoai tây chiên, xúc xích. Điều này khiến năng lượng dư thừa dễ chuyển thành mỡ thừa, đặc biệt ở vùng bụng.

Nếu uống cà phê vào bữa sáng, nên tránh đồ chiên xào, thay bằng bánh mì nguyên cám, trứng luộc hoặc sữa chua không đường.

4. Cà phê uống cùng rượu hoặc đồ uống có cồn

Một số người thích uống cà phê sau khi uống bia rượu để tỉnh táo hơn. Tuy nhiên, sự kết hợp này gây rối loạn chuyển hóa năng lượng nghiêm trọng. Caffeine và ethanol đều làm tăng giải phóng đường dự trữ trong gan, khiến đường huyết dao động mạnh. Sau đó, insulin được tiết ra nhiều để ổn định đường huyết, dẫn đến hạ đường huyết phản ứng, cơ thể lại thèm đồ ngọt và tinh bột, gây ăn bù và tăng cân.

Không nên dùng cà phê và rượu cùng thời điểm. Sau khi uống rượu, nên chờ ít nhất 3–4 giờ rồi mới dùng cà phê.

5. Cà phê kèm kem tươi, siro hương vị

Các loại cà phê pha sẵn như latte, caramel macchiato, mocha hay frappuccino thường chứa nhiều kem, sữa béo và siro hương vị, cung cấp tới 300–500 kcal mỗi ly - tương đương một bữa chính. Đường và chất béo trong các loại cà phê này làm tăng nhanh nồng độ insulin, từ đó kích thích tích mỡ. Ngoài ra, việc uống đồ ngọt có caffeine cũng khiến não “quen” với cảm giác thưởng thức, gây nghiện ngọt và khó kiểm soát cân nặng.

Nên chọn cà phê đen, espresso nguyên chất... tránh thêm kem, siro hay topping.

Để uống cà phê mà không tăng cân, nên thực hiện:

- Uống 2-3 tách cà phê đen mỗi ngày là an toàn cho người khỏe mạnh.

- Không uống khi đói, nên dùng sau bữa ăn 30-60 phút.

- Tránh thêm đường, sữa đặc, siro.

Kết hợp chế độ ăn ít đường, nhiều chất xơ và đạm để ổn định năng lượng.

ĐT (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)