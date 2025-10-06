Tập trung phát triển các Khu công nghiệp

Chiều 6/10, đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban quản lý các Khu công nghiệp (KCN) và các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo, đề xuất phương án phát triển các KCN trên địa bàn; đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quản lý, vận hành KCN Bá Thiện; đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ đầu tư một số KCN trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc (cũ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã quy hoạch đến năm 2050 là 58 KCN. Trong đó, quy hoạch đến năm 2030 với quy mô sử dụng đất hơn 13.380ha.

Tính đến hết tháng 9/2025 có 28 KCN đã được thành lập với quy mô sử dụng đất hơn 5.800ha. Trong 30 KCN chưa được thành lập (với quy mô sử dụng đất đến năm 2030 hơn 7.437ha) có 8 KCN đã phê duyệt quy hoạch phân khu làm cơ sở lập, chấp thuận chủ trương đầu tư; 22 KCN chưa phê duyệt quy hoạch phân khu KCN.

Lãnh đạo Ban quản lý các KCN tỉnh báo cáo, đề xuất phương án phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh

Báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh và ý kiến thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành nêu rõ những khó khăn, vướng trong quá trình triển khai phương án phát triển hệ thống KCN tích hợp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trong đó, công tác bồi thường, GPMB được xem là “điểm nghẽn” trong việc triển khai các KCN, ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả đầu tư các KCN và môi trường đầu tư của tỉnh. Một số KCN, khi triển khai quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết gặp khó khăn, vướng mắc do chồng lấn đất quốc phòng hoặc vị trí dự kiến thu hút các dự án khác...

Lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Ban quản lý các KCN đã rà soát, đề xuất phương án phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác quy hoạch và vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của các KCN, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập Tổ công tác do Ban quản lý các KCN tỉnh chủ trì, cùng các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát, đánh giá tổng thể, kỹ càng phương án phát triển các KCN trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là sự phù hợp với quy hoạch tổng thể, điều kiện tự nhiên và hạ tầng thuận lợi; môi trường và an ninh; hạ tầng kỹ thuật và xã hội; nguồn nhân lực, khả năng thu hút đầu tư...

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường có KCN thực hiện tốt công tác bồi thường, GPMB, giao đất cho các KCN; phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng các KCN nhằm phát triển các KCN theo đúng quy mô diện tích đất trong quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng ý đưa ra khỏi quy hoạch KCN Nam Lương Sơn, do chồng lấn đất quốc phòng, không đủ diện tích phát triển KCN và KCN Cao Sơn do chồng lấn với vị trí dự kiến thu hút các dự án du lịch, sinh thái; đồng thời đề nghị đánh giá kỹ hơn đề xuất bổ sung quy hoạch KCN Phú Khê và KCN Văn Bán.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bộ CHQS tỉnh rà soát đất quốc phòng trong phạm vi quy hoạch KCN. Trường hợp quy hoạch KCN trùng vào các khu quân sự và khu vực địa hình đã quy hoạch ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng thì điều chỉnh lại phạm vi ranh giới, diện tích phát triển KCN trong quy hoạch tỉnh.

Đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc ban hành Quy chế nhằm thiết lập công cụ pháp lý cụ thể, rõ ràng thông qua quy định vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với KCN trên địa bàn tỉnh trong các lĩnh vực: Đầu tư, quy hoạch và xây dựng, đất đai, môi trường, lao động, công thương, khoa học và công nghệ, phòng cháy chữa cháy...

Ban quản lý các KCN tiếp thu nội dung tham gia, góp ý từ các sở, ngành, đơn vị, hoàn thiện dự thảo, đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành.

Đại diện Trung tâm Phát triển hạ tầng và dịch vụ KCN báo cáo việc quản lý, vận hành KCN Bá Thiện - phân khu II

Liên quan đến việc quản lý, vận hành KCN Bá Thiện – phân khu II, diện tích 75,9ha, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban quản lý các KCN tỉnh rà soát tổng thể quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Bá Thiện, những khó khăn, vướng mắc, phối hợp cùng Sở Tài chính tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ.

Trong quá trình xử lý, quyết định đơn vị quản lý vận hành, Ban quản lý các KCN tỉnh thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ đối với chủ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN, nhất là các thủ thục về đầu tư, xây dựng, quy hoạch, môi trường, PCCC theo quy định...

Lãnh đạo UBND xã Bình Tuyền báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng tái định cư phục vụ GPMB KCN Sơn Lôi và KCN Bá Thiện II

Đối với đề xuất chủ trương và bố trí nguồn vốn đầu tư xây dựng dự án khu hạ tầng tái định cư phục vụ GPMB KCN Sơn Lôi (276,47ha) và KCN Bá Thiện II (308,83ha), Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 2 KCN trên, đặc biệt là KCN Bá Thiện II phát huy hiệu quả, thu hút đầu tư rất tốt. Để giải phóng nốt phần diện tích còn lại của 2 KCN trên, việc triển khai xây dựng hạ tầng khu tái định cư là cần thiết.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đề xuất giao UBND xã Bình Tuyền làm chủ đầu tư khu tái định cư phục vụ GPMB KCN Sơn Lôi và KCN Bá Thiện II. Giao Sở Tài chính tham mưu nguồn lực hỗ trợ kinh phí để UBND xã Bình Tuyền triển khai thực hiện việc đầu tư hạ tầng khu tái định cư ngay trong năm 2025.

Đại diện nhà đầu tư báo cáo, đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư KCN

Đối với Dự án KCN Phúc Yên (quy mô 111,3376 ha, với 842 hộ gia đình cá nhân, tổ chức phải thu hồi đất), UBND thành phố Phúc Yên (cũ) nay là phường Phúc Yên đã ban hành các quyết định phê duyệt phương án bòi thường, hỗ trợ GPMB với 343 hộ dân, tổng diện tích 36,78 ha, tổng kinh phí hơn 181 tỷ đồng. Đã tổ chức chi trả được 22 hộ có mộ và 309/343 hộ có đất, tổng kinh phí đã chi trả hơn 154 tỷ đồng. Đã kiểm kê đất đai được 797/842 hộ với diện tích 89,64/111,34 ha đất, đạt 80,2%. Số hộ chưa kiểm kê là 42 hộ và 3 tổ chức; tài sản trên đất phát sinh khoảng 80 hộ dân và khoảng 500 mộ nằm rải rác trong dự án.

Hiện Ban QLDA phường Phúc Yên đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB 218 hộ dân với diện tích 24,8 ha. Còn lại đối với 278 hộ dân với diện tích 31,6 ha tiếp tục lập hồ sơ, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB và xác định giá đất theo quy định.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, quyết liệt của UBND phường Phúc Yên; đề nghị chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động 46 hộ dân chấp hành phương án và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB giai đoạn trước và 42 hộ dân còn lại để hoàn tất thủ tục kiểm kê đất đai toàn bộ dự án.

Tổ chức kiểm kê đối với tài sản trên đất phát sinh của 80 hộ và khoảng 500 mộ nằm rải rác trong dự án. Tập trung lập hồ sơ thu hồi, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB khu vực ưu tiên 25,6 ha để xin giao đất, thực hiện khởi công dự án trong năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn UBND phường Phúc Yên quy định về tài sản tạo lập trên đất nông nghiệp để có cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB; triển khai xây dựng nghĩa trang mới để có vị trí di chuyển các ngôi mộ nằm trong dự án KCN; tổ chức hoàn thành nội dung tham vấn đánh giá tác động môi trường để nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Quang cảnh hội nghị

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về việc sử dụng, giao diện tích đất lâm trường đã thu hồi của Tổng Công ty Giấy Việt Nam hiện nằm trong quy hoạch KCN Đoan Hùng và các KCN khác trên địa bàn tỉnh.

Đinh Vũ