Đại hội đại biểu MTTQ xã Yên Kỳ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Chiều 10/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Kỳ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030.

Xã Yên Kỳ được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Yên Kỳ, Hương Xạ và Phương Viên. Những năm qua, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã tiếp tục được củng cố, mở rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của xã.

Lãnh đạo xã Yên Kỳ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền, MTTQ và các tổ chức thành viên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; việc tập hợp khối đại đoàn kết với các hình thức đa dạng có bước phát triển mới; chú trọng phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng... Đồng thời, tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong nhiệm kỳ, xã đã xoá 39 nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình người có công.

Đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được MTTQ triển khai sâu rộng. Phát huy được quyền làm chủ của Nhân dân thông qua giám sát, thực hiện dân chủ ở cơ sở; chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân, tạo được sự đồng thuận xã hội, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các phát sinh trong Nhân dân ngay từ cơ sở. Qua đó đã củng cố được niềm tin, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày một phát triển.

Nhiệm kỳ 2025- 2030, MTTQ xã Yên Kỳ đề ra 5 chương trình hành động để thực hiện tốt các chỉ tiêu: Phấn đấu 100% đảng viên, cán bộ MTTQ và các tổ chức thành viên được tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm, mỗi khu dân cư có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, cụ thể, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tổ chức hoạt động vận động, quyên góp nguồn lực ủng hộ Quỹ ”Vì người nghèo” đạt và vượt chỉ tiêu. 100% cán bộ Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức thành viên triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Các vị ủy viên Ủy ban MTTQ xã cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ xã Yên Kỳ khoá I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Việt Hướng được tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Kỳ khóa I.

Đăng Khoa