Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới

Đợt mưa dự báo kéo dài khoảng ba ngày nhưng lượng không quá lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở miền Bắc.

Miền Bắc ba ngày qua trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C do nằm trong lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Khối không khí ổn định tiếp tục duy trì thời tiết tốt ở miền Bắc trong hai ngày cuối tuần.

Từ ngày 13/10, khi rãnh áp thấp ở miền Trung nâng trục lên phía bắc, cùng lúc khối không khí lạnh yếu di chuyển từ phía bắc xuống làm hình thành đới gió đông ở độ cao 1.500-5.000 m đưa ẩm vào, khiến miền Bắc chuyển mây nhiều.

Từ chiều 13 đến 16/10, dưới tác động của không khí lạnh yếu và gió đông trên cao, miền Bắc cũng như Bắc Trung Bộ có mưa, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ.

Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới

Người Hà Nội trong đợt mưa sau bão Matmo. Ảnh: Tùng Đinh

Đợt mưa này sẽ không làm trầm trọng tình hình lũ lụt ở miền Bắc do lượng mưa không lớn và hiện lũ trên sông Thương, sông Cầu xuống chậm. Lũ các sông nhỏ ở đồng bằng sông Hồng - Thái Bình tiếp tục duy trì báo động hai, ba. Trong 2-3 ngày tới, ngập lụt tiếp diễn ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội.

Hà Nội từ ngày 10 đến 12/10 sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 13 đến 16/10, trời mưa giông, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ ngày 17/10, mưa chỉ còn rải rác.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày cuối tuần 25-34 độ, đến tuần sau giảm còn 25-30 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ, cao nhất 21-24 độ C.

Nguồn vnexpress.net


Nguồn vnexpress.net

 Từ khóa: Miền bắc Ngập lụt Sông Hồng Dự báo Không khí lạnh Nhiệt độ cao nhất Hà nội Bắc trung bộ Thái nguyên Miền trung
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ

Chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ
2025-10-10 10:14:00

baophutho.vn Cùng với các cấp, ngành chức năng, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã và đang chung tay khẩn trương hỗ trợ, ứng cứu kịp thời...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long