Miền Bắc mưa trở lại từ đầu tuần tới

Đợt mưa dự báo kéo dài khoảng ba ngày nhưng lượng không quá lớn, không làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đang diễn ra ở miền Bắc.

Miền Bắc ba ngày qua trời nắng, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C do nằm trong lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Khối không khí ổn định tiếp tục duy trì thời tiết tốt ở miền Bắc trong hai ngày cuối tuần.

Từ ngày 13/10, khi rãnh áp thấp ở miền Trung nâng trục lên phía bắc, cùng lúc khối không khí lạnh yếu di chuyển từ phía bắc xuống làm hình thành đới gió đông ở độ cao 1.500-5.000 m đưa ẩm vào, khiến miền Bắc chuyển mây nhiều.

Từ chiều 13 đến 16/10, dưới tác động của không khí lạnh yếu và gió đông trên cao, miền Bắc cũng như Bắc Trung Bộ có mưa, tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ.

Người Hà Nội trong đợt mưa sau bão Matmo. Ảnh: Tùng Đinh

Đợt mưa này sẽ không làm trầm trọng tình hình lũ lụt ở miền Bắc do lượng mưa không lớn và hiện lũ trên sông Thương, sông Cầu xuống chậm. Lũ các sông nhỏ ở đồng bằng sông Hồng - Thái Bình tiếp tục duy trì báo động hai, ba. Trong 2-3 ngày tới, ngập lụt tiếp diễn ở Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nội.

Hà Nội từ ngày 10 đến 12/10 sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm không mưa. Từ ngày 13 đến 16/10, trời mưa giông, cục bộ có nơi mưa lớn. Từ ngày 17/10, mưa chỉ còn rải rác.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo nhiệt độ Hà Nội hai ngày cuối tuần 25-34 độ, đến tuần sau giảm còn 25-30 độ C. Điểm cao trên 1.500 m như Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ thấp nhất 16-17 độ, cao nhất 21-24 độ C.

Nguồn vnexpress.net