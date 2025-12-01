Phú Thọ bảo đảm an sinh xã hội cho người yếu thế

Sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, công tác an sinh xã hội của Phú Thọ tiếp tục được đặt ở vị trí trung tâm trong các chiến lược phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật, người nghèo, người dễ bị tổn thương.

Thống kê mới nhất cho thấy, hiện nay trên địa bàn tỉnh có hơn 143.000 đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng; gần 560.000 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 14,25% dân số toàn tỉnh, trong đó có trên 50.000 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo Luật Người cao tuổi.

Phú Thọ là một trong những địa phương điển hình của cả nước có nhiều chính sách thiết thực chăm lo sức khỏe người cao tuổi

Toàn tỉnh có hơn 910.000 trẻ em, chiếm 24% dân số, trong đó có hơn 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Trên địa bàn tỉnh hiện có 4 cơ sở trợ giúp xã hội, đang tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, phục hồi chức năng cho gần 800 người cao tuổi không nơi nương tựa; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; người khuyết tật...

Số hộ nghèo và cận nghèo toàn tỉnh đến cuối tháng 11/2025 còn khoảng 2,9%, giảm đáng kể so với thời điểm trước sáp nhập. Việc hợp nhất địa giới hành chính đã tạo điều kiện để hệ thống chính sách an sinh được thống nhất, giảm trùng lặp và nâng cao hiệu quả hỗ trợ.

Từ tháng 7/2025 đến nay, tỉnh tập trung rà soát toàn bộ đối tượng bảo trợ xã hội, chuẩn hóa dữ liệu an sinh trên nền tảng số, qua đó 98% hồ sơ trợ cấp thường xuyên được giải quyết trực tuyến đúng hạn. Những con số tưởng chừng khô khan ấy chính là minh chứng cho bước chuyển rõ rệt trong cách tỉnh tiếp cận người yếu thế theo hướng nhanh hơn, minh bạch hơn và kịp thời hơn.

Các Trung tâm Công tác xã hội, Trợ giúp xã hội sau sáp nhập được củng cố theo hướng đa chức năng, tiếp nhận trung bình mỗi tháng hàng trăm lượt người khuyết tật đến tập phục hồi, tăng gần gấp đôi so với thời điểm trước hợp nhất. Các lớp dạy nghề, hướng nghiệp, tư vấn pháp lý cũng được mở rộng, giúp nhiều người tự tin hơn trong hành trình hòa nhập cộng đồng.

Lợi thế lớn nhất của Phú Thọ sau sáp nhập là hệ thống chính sách được thống nhất, dữ liệu tập trung và nguồn lực đầu tư được điều phối hiệu quả hơn. Không ít doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên địa bàn mở rộng các chương trình thiện nguyện, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, người khuyết tật. Nhiều mô hình sinh kế nhỏ nhưng hiệu quả như trồng nấm, dệt may, làm sản phẩm OCOP quy mô hộ gia đình, đang lan tỏa ở nhiều xã, phường.

Tuy vậy, khó khăn vẫn hiện hữu, nhất là ở vùng xa trung tâm, nơi người khuyết tật, người yếu thế có nhu cầu lớn nhưng điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục và hỗ trợ nghề nghiệp còn hạn chế. Một bộ phận hộ nghèo sau sáp nhập chuyển đổi sang phương thức quản lý mới nên cần thời gian để thích ứng với quy trình, thủ tục. Một số cơ sở phục hồi chức năng còn thiếu trang thiết bị hiện đại, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người bệnh.

Nguồn nhân lực cho công tác xã hội dù đã được chú trọng nhưng chưa đồng bộ, nhất là tại cấp xã - nơi trực tiếp quản lý, nắm bắt khó khăn của đối tượng bảo trợ. Đây là điểm nghẽn đòi hỏi tỉnh phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường tính chuyên nghiệp trong thời gian tới.

Từ ngày 1/7 đến nay, toàn tỉnh đã chi gần 300 tỉ đồng cho trợ cấp xã hội thường xuyên và các chính sách hỗ trợ người yếu thế; hơn 4.200 người khuyết tật được cấp mới hoặc đổi giấy xác nhận; gần 2.000 người được hỗ trợ phương tiện trợ giúp như xe lăn, máy trợ thính, thiết bị phục hồi chức năng. Riêng công tác giảm nghèo đạt nhiều kết quả rõ rệt: Hơn 3.500 hộ thoát nghèo bền vững trong chưa đầy nửa năm; trên 1.200 hộ tiếp cận được vốn vay ưu đãi phục hồi sản xuất; hơn 8.000 lượt người nghèo, cận nghèo được khám, chữa bệnh miễn phí hoặc giảm phí theo chính sách BHYT.

Những tấm gương tự lực, tự cường xuất hiện ngày càng nhiều. Không ít người khuyết tật sau đào tạo nghề đã trở thành chủ các mô hình kinh tế nhỏ, tạo việc làm cho người cùng hoàn cảnh. Những câu chuyện ấy không chỉ lay động lòng người mà còn khẳng định cách làm đúng đắn của tỉnh trong việc khơi dậy nội lực của người yếu thế.

Xác định an sinh xã hội là một trong những trụ cột phát triển bền vững, thời gian tới, tỉnh tiếp tục củng cố hệ thống dữ liệu an sinh đồng bộ, tạo điều kiện tối đa để người yếu thế tiếp cận chính sách không gặp rào cản. Hạ tầng của các trung tâm bảo trợ sẽ được nâng cấp theo hướng hiện đại, thân thiện, từng bước tiệm cận mô hình cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp.

Tỉnh cũng đang xây dựng đề án hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật và hộ nghèo trên nền tảng chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp với các nhóm yếu thế, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cộng đồng về quyền của người khuyết tật tiếp tục được tăng cường để mỗi người yếu thế cảm nhận rõ sự bình đẳng trong đời sống.

Ngày Quốc tế Người khuyết tật 3/12 hằng năm không chỉ là dịp để tri ân, sẻ chia, mà còn để nhắc nhớ rằng phát triển bền vững không thể thiếu chính sách nhân văn dành cho những người dễ tổn thương nhất. Với những gì đã và đang triển khai, Phú Thọ cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc hiện thực hóa mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng hành cùng người yếu thế trên con đường hướng tới cuộc sống đủ đầy, tự tin và hạnh phúc hơn.

Quang Nam