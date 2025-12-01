Phục vụ hành chính công ở phường trọng điểm Hoà Bình

Sau sáp nhập từ 7 phường trung tâm của thành phố Hoà Bình (cũ), Hoà Bình trở thành phường có quy mô dân số lớn bậc nhất tỉnh với hơn 78.000 người. Là phường trọng điểm, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) phường tiếp nhận lượng hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) nhiều, khá áp lực đối với cán bộ. Song, với việc thay đổi tư duy từ chính quyền quản lý sang phục vụ Nhân dân, Trung tâm từng bước khắc phục khó khăn, vận hành bộ máy trơn tru và có những giải pháp sáng tạo, hiệu quả.

Giải pháp sáng tạo, người dân ủng hộ

Cuối tháng 11, gia đình ông Đỗ Văn Thắng ở tổ 14, phường Hòa Bình vui mừng đón đồng chí Hoàng Châu Khôi - Phó Chủ tịch UBND, Giám đốc Trung tâm PVHCC phường cùng công chức tư pháp - hộ tịch đến tận nhà giải quyết TTHC. Ông Thắng và vợ là bà Đoàn Thị Mé có nhu cầu cấp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn để thực hiện các TTHC khác. Tuy nhiên, sau khi bị đột quỵ, ông Thắng đi lại khó khăn.

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình đến tận nhà giải quyết TTHC cho công dân

Nắm được hoàn cảnh, nhu cầu, Tổ công tác giải quyết, trả kết quả TTHC tại nhà cho người dân phường đã đến gia đình ông và chỉ trong buổi sáng đã trả kết quả ngay, đảm bảo các quy định. “Tôi thực sự xúc động trước tinh thần phục vụ Nhân dân của công chức phường” - ông Đỗ Văn Thắng chia sẻ.

Giải quyết, trả kết quả TTHC tại nhà cho người dân là giải pháp sáng tạo, đột phá của Trung tâm PVHCC phường Hòa Bình nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công dân. Việc này được triển khai từ tháng 9/2025, đối tượng ưu tiên là những gia đình chính sách, người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại...

Công dân có nhu cầu đăng ký với chuyên viên Trung tâm hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Trung tâm sẽ cử cán bộ, công chức hướng dẫn và giải quyết TTHC tại nhà vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với bưu điện tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại nhà cho người dân.

Phó Giám đốc Trung tâm PVHCCC phường Hòa Bình Đỗ Minh Khánh cho biết: Tính đến ngày 28/11, Trung tâm đã tiếp nhận TTHC tại nhà và trả kết quả qua bưu điện cho 275 trường hợp, giải quyết và trả kết quả tại nhà cho 35 trường hợp. Đây là giải pháp mang tính đột phá trong cải cách TTHC phục vụ người dân, doanh nghiệp; thể hiện sự quan tâm, tinh thần phục vụ Nhân dân, đặc biệt là những người yếu thế, góp phần thực hiện hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Bình hướng dẫn người dân làm TTHC

Cùng với đó, nhằm góp phần giảm tải lượng giao dịch TTHC trực tiếp và hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, UBND phường đã ban hành Quyết định thành lập và xây dựng kế hoạch hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng tại 94 tổ dân phố, với 630 thành viên tham gia.

Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 85% hộ dân trên địa bàn phường biết và có kiến thức về chuyển đổi số, mỗi gia đình có ít nhất 1 tài khoản dịch vụ công trực tuyến; trên 85% giao dịch được thanh toán không dùng tiền mặt, trên 90% gia đình tham gia App quản lý dân cư (VNPT DC4.0).

Để đạt mục tiêu, trong tháng 10 và 11, UBND phường đã tổ chức tập huấn kỹ năng chuyển đổi số cho 740 lượt cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị và thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng; từ đó tiếp tục triển khai đến các hộ dân.

Chuyển từ chính quyền quản lý sang chính quyền phục vụ

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm PVHCC phường Hòa Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 1/7. Thời điểm đầu, Trung tâm còn gặp khó khăn do phần mềm chưa hoàn thiện, công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa nhịp nhàng, chưa có quy trình giải quyết hồ sơ TTHC... Trong khi đó, công dân đến làm TTHC đông, trung bình có 250 - 300 lượt giao dịch/ngày, chưa kể các loại giấy xác nhận, tạo áp lực khá lớn đối với công chức.

Song, với việc đổi mới tư duy từ chính quyền quản lý sang phục vụ, Trung tâm đã nhanh chóng ổn định tổ chức, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân. Trung tâm đã tham mưu UBND phường ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động và nội quy làm việc; Quy chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC. Cập nhật, niêm yết, công khai danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm và Trang thông tin điện tử phường; thông báo công khai địa điểm tiếp nhận hồ sơ TTHC và số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo Trung tâm.

Trung tâm thường xuyên theo dõi, giám sát, đánh giá, đôn đốc việc giải quyết TTHC và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị liên quan theo đúng quy trình được phê duyệt. Đồng thời, tổ chức giao ban hằng tuần để kiểm điểm, đánh giá công việc.

Phường Hoà Bình trang bị cơ sở vật chất theo hướng chuyển đổi số phục vụ giải quyết TTHC

Hiện nay, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ giải quyết TTHC cơ bản đảm bảo; Trung tâm vừa được trang bị 15 bộ máy tính cho tất cả cán bộ, có máy lấy số tự động, cây tra cứu thông tin và màn hình hiển thị... Quan trọng nhất là tinh thần thái độ và cung cách phục vụ Nhân dân chuyển biến tích cực.

Nhờ đó, các hồ sơ quá hạn tập trung vào tháng 7, từ tháng 8 không còn tình trạng này. Tính chung đến ngày 25/11, Trung tâm đã tiếp nhận 6.358 hồ sơ TTHC; trong đó, hồ sơ trực tuyến chiếm 99,57%, hồ sơ trả đúng và trước hạn chiếm 95,59%. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng về cung ứng dịch vụ hành chính công đạtgần 99%; mức độ hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức đạt trên 98%.

Cẩm Lệ