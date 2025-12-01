Thời tiết ngày 1/12: Bão số 15 suy yếu dần, cảnh báo sóng lớn và gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 1/12, bão đang ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 giờ đầu, bão ít dịch chuyển, nhưng vẫn gây gió mạnh, sóng lớn tại nhiều khu vực.

Đến 4 giờ ngày 2/12, tâm bão đã dịch chuyển xuống 13,8 độ Vĩ Bắc, 110,9 độ Kinh Đông và cách bờ biển phía Đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 170 km về phía Đông. Cường độ bão suy yếu đáng kể, chỉ còn cấp 6, giật cấp 8, đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 5 km/giờ. Dự báo đến 4 giờ ngày 3/12, bão tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, sức gió vùng gần tâm giảm xuống dưới cấp 6.

Vị trí và đường đi của bão số 15. Ảnh: thoitietvietnam.gov.vn

Ghi nhận trên thực địa cho thấy gió mạnh đã xuất hiện tại một số trạm quan trắc. Tại đảo Lý Sơn sáng sớm 1/12 có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trên biển, vùng nguy hiểm do hoàn lưu bão tiếp tục mở rộng. Trong ngày và đêm 1/12, vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6; khu vực gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, sóng cao 2-4 m, riêng vùng gần tâm bão lên tới 4-6 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cũng ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4 m, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động xa bờ. Dự báo trong thời gian tới, vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Tây Bắc khu vực giữa Biển Đông có mưa bão, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng biển nêu trên cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo; chủ động vòng tránh khu vực nguy hiểm, đề phòng dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn trong những ngày tới khi bão tiếp tục suy yếu nhưng hoàn lưu còn gây thời tiết xấu trên diện rộng.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối và băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Nguồn baotintuc.vn