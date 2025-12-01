Xã hội
Xã Tề Lỗ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trong không khí sẻ chia và lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sáng 1/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung. Chương trình thu hút sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, chính quyền xã kêu gọi toàn thể cộng đồng phát huy truyền thống tương thân tương ái, chung tay giúp đỡ người dân tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ. Lời kêu gọi đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ với tổng số tiền ủng hộ thu ngay trong buổi phát động đạt hơn 130 triệu đồng.

Xã Tề Lỗ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ ủng hộ chung tay vì đồng bào vùng lũ.

Toàn bộ số tiền và hàng hóa tiếp nhận sẽ được chuyển tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các kênh cứu trợ hợp pháp, bảo đảm công khai, minh bạch.

Xã Tề Lỗ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Các cán bộ, đảng viên tham gia ủng hộ quyên góp cho đồng bào vũng lũ với tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Buổi phát động tại xã Tề Lỗ không chỉ thể hiện trách nhiệm với cộng đồng mà còn khẳng định sức mạnh đoàn kết trong lúc hoạn nạn. Hoạt động quyên góp sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới nhằm lan tỏa tinh thần sẻ chia, giúp đồng bào vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Xã Tề Lỗ chung tay ủng hộ đồng bào vùng lũ

Với tinh thần sẻ chia cùng đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn, các cán bộ đảng viên xã Tề Lỗ sẵn sàng chung tay vì đồng bào vùng lũ.

Kim Liên


Kim Liên

