Hội nghị Bộ trưởng kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore

Chiều 10/10, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam – Singapore lần thứ 19. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan See Leng đồng chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đại diện của các bộ, ngành địa phương của Việt Nam và Singapore liên quan tới các hoạt động hợp tác kinh tế. Dự hội nghị về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Tài chính; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu dự hội nghị Bộ trưởng về kết nối Kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19 tại Hà Nội và ra mắt nhà ga hàng hóa ngoài sân bay tại cảng YCH Superport Việt Nam (tỉnh Phú Thọ)

Tại Hội nghị, hai bên đã thông báo và trao đổi về một số thành tựu đạt được kể từ Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 18; thảo luận về phương hướng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đầu tư, nông nghiệp, xây dựng - giao thông vận tải và hạ tầng; năng lượng; số hóa và đổi mới sáng tạo.

Thông qua Hội nghị Bộ trưởng về kết nối kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 19, Việt Nam đã khẳng định các quan điểm và mối quan tâm của mình trong hợp tác kinh tế với Singapore nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước; đề nghị phía Singapore nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện các sáng kiến mới trong khuôn khổ Hiệp định kết nối; khuyến khích các doanh nghiệp Singapore đưa ra các đề xuất hợp tác mới và tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

Nhân dịp này, hai bên đã chứng kiến việc trao thỏa thuận hợp tác thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các cơ quan Việt Nam và doanh nghiệp Singapore; trao giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi cho Kepel tại Saigon Center giai đoạn 1. Ra mắt kế hoạch hành động về chuyển đổi số giữa thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam; ra mắt nhà ga hàng hóa ngoài sân bay tại cảng YCH SuperPort Việt Nam, tỉnh Phú Thọ.

Mạnh Quân