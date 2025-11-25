Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổng kết phong trào thi đua

Chiều 25/11, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Cụm thi đua số 2 Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam gồm Hội CCB các tỉnh Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang do Hội CCB tỉnh Phú Thọ làm cụm trưởng tổ chức tổng kết phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương Hội CCB Việt Nam và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Hội CCB các tỉnh trong cụm đã bám sát tình hình nhiệm vụ của địa phương, của Hội, triển khai toàn diện, chỉ đạo trọng điểm, tổ chức thực hiện hiệu quả, đạt kết quả tốt; động viên cán bộ, hội viên gương mẫu tham gia thực hiện các phong trào, cuộc vận động; khai thác các nguồn lực để giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, chăm lo đời sống cho hội viên đặc biệt dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ Năm 2025.

Các cấp hội đã chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, bảo đảm sự đoàn kết toàn Hội, tạo được sự đồng thuận, thống nhất, ủng hộ trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, hội viên và Nhân dân về việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ (cấp tỉnh và cấp xã). Mô hình điểm, tiêu biểu của Hội CCB các cấp được duy trì, phát huy hiệu quả, có tính lan tỏa cao.

Hội CCB Cụm thi đua số 2 tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin tới các đại biểu một số đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích Hội CCB các tỉnh trong cụm thi đua đã đạt được năm 2025, đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội CCB 6 tỉnh cần liên kết, khai thác lợi thế vùng để nhân rộng mô hình kinh tế CCB; mở rộng và chuẩn hoá mô hình “nhà tình nghĩa, nhà đồng đội”; tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, số hoá sinh hoạt Hội; gắn phong trào thi đua với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; thúc đẩy cơ chế liên kết giữa Hội CCB các tỉnh trong Cụm thi đua số 2 để trao đổi kinh nghiệm, kết nối cung - cầu, cùng triển khai các chương trình an sinh, đào tạo nghề và xây nhà nghĩa tình vượt qua ranh giới hành chính.

Đại biểu Hội CCB tỉnh Điện Biên phát biểu tham luận.

Hội CCB các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua.

Nhân dịp này, hội nghị cũng đã thảo luận, thống nhất suy tôn, đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2025; suy tôn Hội CCB tỉnh Lào Cai làm cụm trưởng Cụm thi đua số 2 năm 2026. Hội CCB 6 tỉnh thuộc Cụm thi đua số 2 ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Hồng Nhung