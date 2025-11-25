Tân Mai - “viên ngọc sáng” trên bản đồ du lịch Tây Bắc

Nằm ở vùng Tây Bắc hùng vĩ của tỉnh Phú Thọ, xã Tân Mai như một bức tranh giao hòa giữa núi non và sông nước. Phía xa là dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong sương, phía dưới là dòng sông Đà xanh biếc uốn lượn quanh những triền đồi, ruộng nương. Thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho nơi đây một vẻ đẹp nguyên sơ, trữ tình, cùng kho tàng văn hóa đa dạng của các dân tộc Mường, Dao, Thái, Tày, Kinh... tất cả hội tụ để tạo nên tiềm năng to lớn, mở ra hướng phát triển du lịch bền vững trong tương lai.

Thác Gò Lào như một dải lụa trắng giữa núi rừng Tây Bắc.

Từ ngày 01/7/2025, thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, xã Tân Mai được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai xã Sơn Thủy và Tân Thành. Trên diện tích hơn 130km2, với dân số gần 8.000 người, Tân Mai mang trong mình nhiều thế mạnh hiếm có từ tài nguyên thiên nhiên phong phú đến bản sắc văn hóa độc đáo, từ cảnh sắc hữu tình đến con người mến khách.

Ngay từ nhiệm kỳ đầu tiên (2025 - 2030), Đảng bộ xã Tân Mai đã xác định phát triển du lịch là một trong ba khâu đột phá chiến lược. Đây không chỉ là định hướng kinh tế mà còn là tầm nhìn phát triển lâu dài, nhằm biến tiềm năng thành lợi thế, biến vẻ đẹp tiềm ẩn thành sức hút lan tỏa.

Xã đã và đang tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch trọng tâm; khuyến khích phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng; đầu tư hạ tầng giao thông, cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá hình ảnh vùng đất Tân Mai đến với du khách trong và ngoài nước.

Dòng sông Đà hùng vĩ chảy qua mang theo hơi thở mát lành và vẻ đẹp sơn thủy hữu tình. Những điểm du lịch nổi tiếng như thác Gò Lào, Suối Lốn, Mó Rút, hay khu du lịch cộng đồng Ba Khan đều mang dáng dấp của một miền đất được thiên nhiên ưu ái. Trong làn sương sớm bảng lảng, tiếng suối reo hòa cùng tiếng chim rừng, du khách như lạc vào chốn yên bình, nơi thời gian dường như ngừng trôi.

Mây, trời non nước hòa quyện tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.

Hiện nay, Tân Mai đã có 7 cơ sở lưu trú du lịch, gồm 2 resort đạt chuẩn 4 sao và 5 homestay cộng đồng. Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư, biến ngôi nhà sàn truyền thống thành điểm dừng chân cho du khách, vừa giữ được nét mộc mạc bản địa, vừa đem lại thu nhập ổn định.

Tại đây, du khách có thể thưởng thức những món ăn dân dã đậm hương vị núi rừng như cá sông Đà nướng, thịt lợn bản, rau rừng, măng khô, khoai sọ Phúc Sạn, khoai lang Ba Khan, quýt bản địa... là những đặc sản đã trở thành thương hiệu của Tân Mai.

Không chỉ có thiên nhiên trù phú, Tân Mai còn là nơi bảo tồn và phát huy nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Xuân Sơn Động, Lễ cấp sắc của người Dao, lễ hội Đền Hai Quan, hát đối của người Mường... được khôi phục, tổ chức thường niên, trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Những làn điệu dân ca, điệu múa, tiếng cồng chiêng, trống chiêng rộn ràng trong đêm hội làng khiến ai một lần đặt chân đến cũng khó quên.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, xã Tân Mai chú trọng liên kết phát triển vùng, mở các tuyến du lịch hấp dẫn như Tân Mai - Vân Hồ (Sơn La), Ba Khan - Bưởi Cại (Mường Bi) hay Đền Bờ - Hang Miếng. Sự kết nối này không chỉ mở rộng không gian du lịch mà còn tạo nên những trải nghiệm liên hoàn, giúp du khách vừa khám phá cảnh đẹp sông núi, vừa tìm hiểu văn hóa bản địa, góp phần quảng bá hình ảnh Phú Thọ nói chung và Tân Mai nói riêng.

Du khách trải nghiệm chèo thuyền kayak.

Nhờ hướng đi đúng, du lịch đã và đang trở thành động lực mới thúc đẩy kinh tế địa phương. Nhiều hộ dân trước đây chỉ quen làm nương rẫy, nay đã biết làm du lịch cộng đồng, mở homestay, làm hướng dẫn viên, bán sản vật địa phương. Thu nhập của người dân tăng lên rõ rệt, đời sống được cải thiện, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày.

Tuy nhiên, con đường phát triển của Tân Mai vẫn còn không ít thách thức. Các sản phẩm du lịch chưa thật sự đa dạng, hoạt động quảng bá chưa được đầu tư bài bản; hạ tầng cơ sở một số nơi còn thiếu đồng bộ; nhân lực làm du lịch còn hạn chế về kỹ năng, kinh nghiệm. Đây là những “nút thắt” mà chính quyền và người dân Tân Mai đang nỗ lực tháo gỡ.

Ẩm thực phong phú đậm bản sắc dân tộc của vùng lòng hồ.

Thưởng thức ẩm thực trên thuyền là một trải nghiệm thú vị đối với du khách.

Trong thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cấp hạ tầng, phát triển các điểm du lịch cộng đồng theo hướng văn minh, hiện đại nhưng vẫn gìn giữ được nét hoang sơ, bản sắc vốn có. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch cho người dân được đặc biệt chú trọng; đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rằng, làm du lịch không chỉ để làm giàu mà còn là cách bảo tồn, gìn giữ văn hóa của chính mình.

Tân Mai hôm nay như đang dần “thức giấc” giữa đại ngàn. Tiềm năng, lợi thế đang được khơi dậy, bồi đắp bằng ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên của chính người dân nơi đây. Một vùng đất với sông xanh, núi biếc, với những nụ cười hiền hậu và tình người đôn hậu. Tất cả đang hòa quyện tạo nên sức sống mới, mở ra tương lai tươi sáng cho ngành du lịch địa phương.

Không ồn ào, vội vã, Tân Mai đang từng bước đi lên bằng chính giá trị tự nhiên và văn hóa của mình. Một miền đất tiềm năng, hứa hẹn trở thành “viên ngọc sáng” trên bản đồ du lịch Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ.

Thanh Loan

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Mai