Phát hiện một loại dầu ăn phổ biến giúp giảm mỡ bụng

Chế độ ăn Địa Trung Hải với dầu ô liu đã được công nhận có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nghiên cứu mới đây còn cho thấy, việc bổ sung dầu ô liu nguyên chất vào chế độ ăn uống thường xuyên giúp giảm mỡ bụng và cân nặng khỏe mạnh.

1. Ăn dầu ô liu có liên quan đến việc giảm mỡ bụng và cân nặng

Béo phì bụng (tình trạng tích tụ mỡ xung quanh các cơ quan nội tạng) là một mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng. Nhiều thập kỷ nghiên cứu đã xác định mối liên hệ chặt chẽ giữa tình trạng này với một số bệnh mạn tính nghiêm trọng bao gồm bệnh tim mạch, đái tháo đường type 2 và ung thư.

Chỉ số khối cơ thể (BMI), tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng của một người, thường được dùng làm thước đo cho tình trạng béo phì tổng thể, trong khi vòng eo (WC) là chỉ số đáng tin cậy hơn về tình trạng béo phì trung tâm. Mặc dù BMI vẫn là một thước đo hữu ích để đánh giá tổng thể cân nặng nhưng WC là chỉ số trực tiếp và chính xác hơn về mỡ nội tạng.

Nghiên cứu ngày càng tập trung vào các chiến lược quản lý tình trạng béo phì vùng bụng với bằng chứng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thay đổi lối sống, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Mỡ bụng tích tụ nhiều làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Trong một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Frontiers in Nutrition, các nhà nghiên cứu đã tìm hiểu vai trò cụ thể của dầu ô liu nguyên chất (EVOO), một thành phần quan trọng của chế độ ăn Địa Trung Hải trong mối liên hệ với tình trạng béo phì vùng bụng.

Nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu từ hơn 16.000 người trưởng thành để ước tính mối liên hệ giữa tần suất tiêu thụ EVOO và các chỉ số về béo phì vùng bụng. Kết quả cho thấy, việc tiêu thụ EVOO thường xuyên có liên quan độc lập với chỉ số khối cơ thể (BMI) và vòng eo (WC) thấp hơn.

Hơn nữa, những người tham gia tiêu thụ dầu ô liu nguyên chất không đều đặn hoặc ít có nguy cơ bị phân loại là béo phì bụng cao gấp năm lần so với những người tuân thủ ăn EVOO.

2. Lợi ích của chế độ ăn Địa Trung Hải và dầu ô liu nguyên chất

Chế độ ăn Địa Trung Hải được các chuyên gia dinh dưỡng công nhận là một trong những mô hình ăn uống lành mạnh nhất thế giới. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những người theo chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải ít có khả năng tử vong vì bệnh tim mạch, đột quỵ, mất trí nhớ và tử vong sớm. Chế độ ăn này cũng hỗ trợ bảo vệ chống béo phì, trầm cảm, hội chứng chuyển hoá, đái tháo đường type 2 và một số loại ung thư.

Nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải bao gồm nhiều thực phẩm chống viêm, được xây dựng dựa trên các thành phần có nguồn gốc thực vật và chất béo lành mạnh. Dầu ô liu nguyên chất (Extra Virgin Olive Oil - EVOO) là thành phần chất béo chính đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại những lợi ích sức khỏe vượt trội của chế độ ăn này. ThS.BS. Nguyễn Thu Yên - Phụ trách Khoa Dinh dưỡng, BVĐK Đức Giang

Dầu giàu MUFA (giàu acid béo không bão hòa đơn) làm tăng cholesterol “tốt” HDL, giảm cholesterol “xấu” LDL, tốt cho sức khỏe tim mạch. Các loại dầu này chứa chất chống oxy hóa giúp giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính. Đặc biệt, dầu ô liu đã được chứng minh trong chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm nguy cơ tim mạch, đái tháo đường type 2, Alzheimer.

Dầu ô liu đã được nghiên cứu rộng rãi về tác dụng chống viêm, giảm stress oxy hóa, điều hòa huyết áp và cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Loại dầu này chủ yếu bao gồm các acid béo không bão hòa đơn (MUFA), đặc biệt là acid oleic, chiếm 70-80% tổng hàm lượng chất béo. MUFA ổn định về mặt hóa học hơn acid béo không bão hòa đa và khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải, được coi là lành mạnh hơn acid béo bão hòa.

Dầu ô liu nguyên chất là loại dầu ô liu ít được chế biến nhất vì nó vẫn giữ được hàm lượng cao các hợp chất có lợi, bao gồm acid oleic, polyphenol chống viêm, vitamin E và K.

Acid oleic, acid béo chính trong dầu ô liu có tác dụng giảm viêm, giảm stress oxy hóa, cải thiện tình trạng lipid và ảnh hưởng tích cực đến biểu hiện gene liên quan đến nguy cơ ung thư.

Dầu ô liu nguyên chất giữ lại được các hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Ngoài hàm lượng chất béo lành mạnh, dầu ô liu còn giàu polyphenol và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe tim mạch, giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa thoái hóa thần kinh...

Chất béo không bão hòa đơn trong dầu ô liu không chỉ có lợi cho sức khỏe tim mạch mà còn không gây tăng cân nhiều như chất béo bão hòa. Tiêu thụ chất béo không bão hòa đơn có thể giúp kiểm soát cân nặng và giảm mỡ bụng.

Trong một nghiên cứu mới đây trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu đã làm sáng tỏ mối liên hệ giữa việc tiêu thụ dầu ô liu và những thay đổi về cân nặng lâu dài. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ 7g dầu ô liu mỗi ngày có liên quan đến việc giảm cân. Trong khi tiêu thụ cùng lượng bơ thực vật, dầu thực vật hoặc bơ lại dẫn đến tăng cân.

Lưu ý: Dầu ô liu có hàm lượng calo cao (gần 120 calo mỗi muỗng canh), cho nên cần chú ý tiêu thụ lượng vừa phải, điều độ. Mỗi lần dùng một lượng nhỏ để chế biến món ăn. Nên sử dụng dầu ô liu thay thế cho các loại chất béo không lành mạnh khác như mỡ động vật, bơ...

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)