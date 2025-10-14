5 loại trà có nhiều chất chống oxy hóa độc đáo hơn trà xanh

Trà xanh từ lâu đã được xem là “top” đầu chống oxy hóa, nhờ hợp chất EGCG mạnh mẽ. Tuy nhiên, có một số loại trà và thức uống từ thực vật khác sở hữu hàm lượng hoặc loại chất chống oxy hóa độc đáo, thậm chí có thể vượt trội hơn trà xanh trong một số khía cạnh.

Trà xanh nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Tuy nhiên, trà xanh không phải là loại đồ uống duy nhất chứa nhiều chất chống ô xy hoá có lợi cho sức khỏe.

EGCG (Epigallocatechin Gallate) là một hợp chất polyphenol thuộc nhóm catechin, được coi là thành phần hoạt tính sinh học quan trọng và dồi dào nhất trong trà xanh. Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất mà khoa học biết đến, vượt trội hơn vitamin C và E, với vai trò chủ yếu là trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm - nguyên nhân sâu xa của lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Một số loại trà sở hữu hàm lượng hoặc loại chất chống oxy hóa độc đáo, thậm chí có thể vượt trội hơn trà xanh.

Để bổ sung chất chống oxy hóa, nên tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm như rau củ, trái cây, trà xanh (giàu EGCG). Ngoài ra, còn có một số loại trà khác cũng giàu chất chống oxy hóa độc đáo:

1. Trà trắng giàu chất chống oxy hóa

Trà trắng đứng đầu danh sách các chất chống oxy hóa. So với trà xanh, trà trắng được chế biến tối thiểu, do đó giữ được hàm lượng catechin và polyphenol cao hơn.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các chất chống oxy hóa này có thể cải thiện quá trình chuyển hóa lipid bằng cách giảm mức lipoprotein mật độ thấp trong máu, chẳng hạn như cholesterol và triglyceride.

Giống như trà xanh, trà trắng cũng chứa nhiều EGCG, có thể giúp giảm tổn thương oxy hóa và ngăn ngừa bệnh gan, trong khi sử dụng thường xuyên cũng có thể có lợi cho sức khỏe xương và sụn.

2. Trà hoa dâm bụt

Trà dâm bụt hay trà Roselle nổi bật với những lợi ích sức khỏe ấn tượng và hương vị chua thanh tao. Giàu flavonoid và anthocyanin, những chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, loại trà này có thể cải thiện cholesterol và giảm huyết áp. Ở một số nơi trên thế giới, nó thậm chí còn được dùng để giảm đau khi đi tiểu và điều trị sỏi thận.

Ngoài việc giúp bảo vệ mạch máu, gan, thận, tuyến tụy và các cơ quan sinh sản, hoa dâm bụt còn cho thấy khả năng kháng khuẩn và đặc tính hạ đường huyết nhẹ.

3. Trà tím

Trà tím có nguồn gốc từ cùng một loại cây với trà xanh và trà đen nhưng được trồng ở vùng cao tại Kenya. Màu sắc đặc trưng của trà tím đến từ anthocyanins, chất chống oxy hóa giống như trong trà và quả dâm bụt, kết hợp với catechin.

Trà tím cũng chứa polyphenol như EGCG, mang lại cho nó một đặc tính chống oxy hóa độc đáo. Nghiên cứu ban đầu cho thấy khả năng chống oxy hóa của nó có thể hỗ trợ cholesterol lành mạnh, điều hòa đường huyết và sức khỏe đường ruột, tuy nhiên các nghiên cứu vẫn còn hạn chế.

Một nghiên cứu trên động vật cho thấy trà tím có thể giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, giảm nguy cơ kháng insulin và béo phì do chế độ ăn nhiều chất béo.

4. Trà rooibos (hồng trà Nam Phi)

Với hương vị ngọt tự nhiên và không chứa caffeine, rooibos từ lâu đã là lựa chọn để giải tỏa căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ ngon hơn.

Được trồng chủ yếu ở Nam Phi, loại cây này chứa aspalathin và nothofagin. Trong khi aspalathin được cho là có liên quan đến việc chuyển hóa glucose và chất béo tốt hơn, nothofagin đã cho thấy tác dụng lợi tiểu và bảo vệ thận trong các nghiên cứu ban đầu.

Có thể cần thêm nghiên cứu để xác định lượng trà cần thiết cho những lợi ích này. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là trà rooibos có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ sắt, điều này cần được cân nhắc trước khi cho trẻ em hoặc những người có nguy cơ thiếu hụt sắt uống.

5. Trà xanh matcha

Matcha chính là lá trà xanh được nghiền thành bột mịn. Khi uống matcha, bạn tiêu thụ toàn bộ lá trà, chứ không chỉ là nước ngâm. Do đó, nồng độ các chất chống oxy hóa, đặc biệt là EGCG (Epigallocatechin Gallate), cao gấp nhiều lần so với trà xanh pha thông thường.

Matcha cũng có liên quan đến sức khỏe não bộ, giảm lo âu và căng thẳng, giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh. Nghiên cứu cũng chỉ ra những lợi ích cho sức khỏe tim mạch và đặc tính chống ung thư tiềm tàng.

Không phải tất cả bột matcha đều như nhau. Mặc dù matcha có hàm lượng chất chống oxy hóa cao gấp nhiều lần trà xanh nhưng để nhận được lợi ích tốt nhất, bột matcha phải được làm từ lá trà nguyên chất, chứ không phải bột pha thêm hương liệu.

6. Lưu ý khi uống trà

Lựa chọn loại trà giàu chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Để lựa chọn trà tối ưu hóa việc tăng cường chất chống oxy hóa, bạn cần lưu ý đến loại trà và cách chế biến. Luôn đảm bảo trà được bảo quản tốt và pha với nhiệt độ nước cùng thời gian ngâm thích hợp để giải phóng các hợp chất chống oxy hóa một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra, cần lưu ý khi uống trà nếu bạn thuộc các nhóm sau:

• Người nhạy cảm với caffeine: Nên chọn trà thảo mộc (như rooibos) hoặc trà có hàm lượng caffeine thấp (như trà trắng) để tránh mất ngủ, hồi hộp.

• Người bị thiếu máu do thiếu sắt: Các hợp chất tannin trong trà có thể cản trở hấp thụ sắt. Nên uống trà xa bữa ăn chính.

• Phụ nữ mang thai và cho con bú: Cần giới hạn lượng caffeine nạp vào cơ thể theo khuyến nghị của bác sĩ.

• Người có vấn đề dạ dày: Trà đặc, nhất là trà xanh, có thể gây kích ứng nếu uống khi đói.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)