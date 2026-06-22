Bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC với công trình, phương tiện

Chủ đầu tư được tự nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và đưa công trình vào sử dụng, thay vì chờ cơ quan công an kiểm tra như trước.

Một hệ thống phòng cháy chữa cháy tại một chung cư hiện nay. Ảnh: Phạm Dự

Theo Nghị quyết 66.18/2026 của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ đã cắt giảm thêm 3 thủ tục hành chính.

Ba thủ tục bị bãi bỏ gồm: kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC; nghiệm thu về PCCC đối với công trình, phương tiện giao thông đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về PCCC; và phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình, cá nhân.

Cơ quan công an dừng tiếp nhận các thủ tục này từ ngày 20/6. Những hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này tiếp tục được xử lý và trả kết quả đến hết ngày 30/6.

Như vậy, hiện chỉ còn 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ thuộc thẩm quyền của Bộ Công an, gồm: thẩm định thiết kế về PCCC; thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công công trình đã được cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt; và cấp phép lưu thông.

Công trình chỉ còn một thủ tục trước khi vận hành

Theo quy định trước đây, công trình hoặc phương tiện giao thông thuộc diện quản lý về PCCC phải trải qua hai thủ tục nối tiếp là thẩm định thiết kế và kiểm tra công tác nghiệm thu PCCC trước khi chính thức đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ (C07, Bộ Công an) cho rằng cả hai thủ tục này đều hướng tới cùng một mục đích là xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng, thiết kế.

Vì vậy, việc duy trì đồng thời hai thủ tục là không cần thiết. Theo C07, nếu cơ quan chức năng thực hiện tốt khâu thẩm định thiết kế và giao trách nhiệm thực thi cho chủ đầu tư thì mục tiêu quản lý nhà nước vẫn được đảm bảo.

Sau khi cắt giảm, công trình và phương tiện giao thông chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính trước khi vận hành là thẩm định thiết kế về PCCC hoặc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong trường hợp điều chỉnh thiết kế trong quá trình thi công.

Sau khi tự tổ chức thi công và nghiệm thu, chủ đầu tư có thể đưa công trình vào khai thác, sử dụng.

Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình hoặc chủ phương tiện giao thông phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về việc thi công, giám sát thi công và nghiệm thu theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đã áp dụng.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó cục trưởng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ, cho biết việc cắt giảm hơn 91,6% thủ tục hành chính giúp người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ qua dịch vụ công thuận tiện hơn, không phụ thuộc thời gian và địa giới hành chính.

Theo ông, việc này góp phần rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

“Việc đơn giản thành phần hồ sơ và tăng tính tự chủ còn nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp”, đại tá Điệp nói.

Doanh nghiệp kỳ vọng giảm thời gian, chi phí

Một doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng đánh giá việc cắt giảm thủ tục PCCC là bước cải cách tích cực, trong đó việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu PCCC của cơ quan quản lý nhà nước mang lại nhiều lợi ích cho chủ đầu tư.

Theo doanh nghiệp này, thay đổi trên giúp rút ngắn thời gian chờ hoàn tất thủ tục để đưa công trình vào sử dụng, qua đó giảm chi phí tài chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Việc giảm các hoạt động kiểm tra chồng chéo cũng giúp chủ đầu tư chủ động hơn trong công tác nghiệm thu nội bộ và quản lý chất lượng công trình.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng việc bãi bỏ thủ tục nghiệm thu không đồng nghĩa với việc nới lỏng yêu cầu an toàn PCCC. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vẫn phải được tuân thủ nghiêm ngặt, song trách nhiệm của chủ đầu tư được tăng lên khi tự tổ chức nghiệm thu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình.

Theo VnExpress