Brazil khẳng định đủ khả năng ứng phó với thuế quan của Mỹ

Ngày 28/8, Bộ trưởng Kinh tế Brazil Fernando Haddad khẳng định nền kinh tế nước này có đủ điều kiện vĩ mô để đối phó với mức thuế 50% do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt đối với hàng hóa xuất khẩu của nước này.

Bộ trưởng Kinh tế Brazil Fernando Haddad phát biểu trong cuộc họp báo ở Sao Paulo ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Haddad thừa nhận việc áp thuế cao của Mỹ sẽ gây tác động nhất định bởi có những doanh nghiệp phụ thuộc trên 50% sản lượng xuất khẩu sang Mỹ, tuy nhiên ở tầm vĩ mô, Brazil có khả năng ứng phó với mức thuế quan này.

Theo Bộ trưởng Haddad, Mỹ hiện vẫn phụ thuộc nhiều vào các mặt hàng nông sản giá rẻ của Brazil, đặc biệt là cà phê và thịt bò. Mặc dù các lĩnh vực này bị ảnh hưởng nặng nề bởi chính sách thuế, nhưng Bộ trưởng Haddad tin tưởng doanh nghiệp Brazil sẽ nhanh chóng tìm được khách hàng mới. Thực tế, xuất khẩu thịt của Brazil đã tăng sau quyết định của Mỹ, trong khi người tiêu dùng Mỹ phải mua thịt với giá cao hơn.

Ông Haddad cũng nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong thương mại Brazil đang giảm sút. Hai thập niên trước, 25% kim ngạch xuất khẩu của Brazil hướng tới thị trường Mỹ, song hiện chỉ còn 12%. Ông dự báo nếu Mỹ tiếp tục giữ lập trường hiện nay, tỷ trọng này sẽ còn giảm mạnh.

Theo thống kê, mức thuế mới chỉ tác động đến khoảng 36% lượng hàng hóa Brazil xuất khẩu sang Mỹ, tương đương 3,3% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu của Brazil, do hơn 700 mặt hàng được miễn trừ. Dù vậy, Chính phủ Brazil đã công bố gói hỗ trợ hơn 5,5 tỷ USD để giúp doanh nghiệp bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, Chính phủ của Tổng thống Lula da Silva đang nỗ lực mở kênh đối thoại với Washington nhằm đàm phán giảm mức thuế hoặc mở rộng danh mục miễn trừ. Ông Haddad cảnh báo nếu không được xử lý, mức thuế nhập khẩu cao của Mỹ không chỉ ảnh hưởng đến Brazil mà còn gây hệ lụy cho chính kinh tế Mỹ, vốn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil từ năm 2009.

Nguồn baotintuc.vn