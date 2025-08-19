Bước chuyển tích cực trong sản xuất nông nghiệp

Nhằm tạo ra những sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tăng sức cạnh tranh, nông dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước hướng tới nền nông nghiệp thông minh gắn với chuyển đổi số. Ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp đã tạo ra những bước đột phá mới về chủng loại, sản lượng, chất lượng nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và thu nhập cho nông dân.

Ứng dụng công nghệ số giúp mô hình trồng thanh long của gia đình anh Nguyễn Đắc Thành, xã Lập Thạch giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, giá trị sản phẩm cây trồng.

Là một trong những nông hộ tiên phong ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chị Văn Thị Yến, xã Vĩnh Tường đã thu được nhiều “trái ngọt” từ làm nông nghiệp. Trước kia, chị Yến vẫn canh tác theo hướng truyền thống, vì vậy, cây trồng dễ bị nhiễm bệnh, chịu ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu, năng suất không cao. Nhận thấy cần phải thay đổi tư duy sản xuất mới có thể nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, năm 2019, chị Yến mạnh dạn chuyển đổi phương thức canh tác truyền thống sang canh tác công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGAP. Chị Yến cho biết: Gia đình tôi đã đầu tư khu nhà màng 6.000 m2, hệ thống tưới tự động nhỏ giọt, đèn chiếu sáng để trồng luân canh, gối vụ các loại rau, củ, quả như dưa lưới, dưa lê, dưa chuột... Nhờ vậy, nông trại của gia đình giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của thời tiết, hạn chế mầm bệnh và có thể canh tác trái vụ. Doanh thu, lợi nhuận tăng lên rõ rệt, đạt hàng trăm triệu đồng/năm.

Tương tự, gia đình anh Nguyễn Đắc Thành, xã Lập Thạch đã đầu tư áp dụng công nghệ số trong trồng, chăm sóc thanh long với quy mô 4 ha. Được sự hỗ trợ của ngành Nông nghiệp tỉnh và tự tìm tòi, học hỏi, anh Thành đã sử dụng hiệu quả hệ thống tạo nguồn nước và tưới nước tự động, hệ thống giám sát và bón phân tự động; hệ thống IoT giám sát và dự báo khí hậu nông nghiệp được kết nối internet trên máy tính và điện thoại thông minh qua phần mềm ứng dụng chuyên dùng. Các phần mềm hiển thị thông số về diễn biến thời tiết, quá trình sinh trưởng, phát triển, nhu cầu tưới nước, bón phân của cây trồng... giúp anh Thành theo dõi và kịp thời giám sát quá trình phát triển của cây thanh long, điều chỉnh các biện pháp chăm sóc phù hợp, cung cấp đầy đủ nước, các chất dinh dưỡng cần thiết, phòng trừ sâu bệnh. Từ đó, giúp tăng năng suất, chất lượng quả thanh long. Anh Thành chia sẻ: Ứng dụng chuyển đổi số trong chăm sóc thanh long đã giúp gia đình giảm 30% nhân công trong bón phân và tưới nước; giảm 30 - 40% lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giúp tiết kiệm nước, tăng hiệu quả phòng trừ sâu bệnh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giá trị sản xuất. Lợi nhuận từ 4 ha thanh long cũng tăng lên so với trước.

Hiện nay, nông dân trong tỉnh đã áp dụng rộng rãi tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc, ứng dụng công nghệ vào tất cả các công đoạn trong sản xuất nông nghiệp như quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP để đảm bảo an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; hệ thống quản lý cây trồng; ứng dụng hệ thống cảm biến kiểm soát các yếu tố môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản; mô hình chăn nuôi khép kín công nghệ cao cho ăn, cho uống tự động... Trong lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ viễn thám (phần mềm, GPS...), công nghệ thông tin (thiết bị điện tử, di động) và hệ thống thông tin địa lý (bản đồ macinfo, GIS...) trong điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng; ứng dụng công nghệ nhân giống từ nhân tách tế bào mô...

Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, ngành Nông nghiệp tỉnh đã tạo được những bước chuyển tích cực, hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Cụ thể, vùng chuyên canh lúa hơn 56 nghìn ha, rau 4.200 ha, cây ăn quả 15.600 ha; chăn nuôi tập trung, quy mô trang trại với đàn lợn 454,4 nghìn con, đàn gà 5,3 triệu con, đàn bò 13,9 nghìn con... Giá trị sản phẩm bình quân đạt gần 163 triệu đồng/ha canh tác và nuôi trồng thủy sản, tăng 20,3 triệu đồng so với năm 2020.

Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nông sản, tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, hình thành các vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP, đặc sản, hữu cơ, theo tiêu chuẩn an toàn (VietGAP, GlobalGAP...), xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản hàng hóa chủ lực. Đẩy mạnh các hình thức liên kết; phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã để tập trung nguồn lực, thu hút, khuyến khích đầu tư vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất hàng hóa tập trung, theo chuỗi giá trị. Tiếp tục phát triển bền vững các vùng sản xuất chuyên canh, quy mô lớn, sản xuất an toàn; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, ứng dụng công nghệ cao; thâm canh, tăng năng suất, chất lượng thủy sản. Phát triển kinh tế lâm nghiệp đa mục tiêu gắn với phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, nâng cao thu nhập cho người dân.

Trần Tỉnh