Bước tiến của Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên

Dù thời gian không dài nhưng Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã khẳng định được uy tín chuyên môn trong hệ thống y tế khu vực của tỉnh, trở thành nơi khám chữa bệnh và phòng chống dịch bệnh uy tín cho Nhân dân trong khu vực.

Bác sĩ CKI Khổng Thị Huyền khám và điều trị cho bệnh nhân mắt tại trung tâm.

Sau hàng chục năm phải ở nhờ Trạm Y tế phường, từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên được tỉnh đầu tư xây dựng mới hoàn toàn. Hiện nay, Trung tâm có hai khối nhà 6 tầng, cùng các hạng mục đồng bộ gồm: Khối y tế dự phòng, khối điều trị bệnh truyền nhiễm, khối kiểm soát nhiễm khuẩn và hệ thống công trình phụ trợ, đáp ứng quy mô 100 giường bệnh nội trú.

Ngoài ra, Trung tâm có 2 phòng khám với 126 cán bộ, nhân viên, trong đó có 33 bác sĩ (1 CKII, 7 CKI, 2 Thạc sĩ y khoa) hoạt động tại 4 địa điểm khám chữa bệnh: 1 cơ sở chính tại phường Phúc Yên, 1 phòng khám đa khoa tại phường Xuân Hòa, 1 phòng khám đa khoa tại phường Phúc Yên, 1 cơ sở điều trị methadone và ARV tại Trạm Y tế phường Phúc Yên. Hệ thống các khoa, phòng, cơ sở khám chữa bệnh được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân đến khám bệnh.

Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh cho hơn 130 nghìn người dân trên địa bàn hai phường Phúc Yên và Xuân Hòa, trong đó có khu vực bán sơn địa miền núi xã Ngọc Thanh cũ (nay thuộc phường Xuân Hòa). Đây cũng là một trong những địa bàn trọng điểm về sốt xuất huyết của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), với nhiều thôn, bản vùng sâu, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa bão. Bên cạnh đó, trên địa bàn còn tập trung nhiều bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, Bệnh viện Giao thông Vĩnh Phúc, Bệnh viện 74 Trung ương.

Trước thực tế đó, Trung tâm xác định nâng cao chất lượng chuyên môn là giải pháp then chốt. Hằng năm, đơn vị chủ động cử cán bộ đi đào tạo sau đại học; tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, cập nhật kiến thức chuyên môn tại các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ từng bước nâng cao tay nghề, tinh thần, thái độ phục vụ, đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu, đồng thời triển khai được nhiều kỹ thuật mới tại tuyến và vượt tuyến.

Năm 2025, Trung tâm đã khám bệnh ngoại trú cho 58,7 nghìn lượt người, đạt 99,4% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2024; điều trị nội trú cho 5.566 lượt bệnh nhân, đạt trên 107% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ. Trên 92% bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh ra viện, số ca chuyển tuyến giảm rõ rệt. Thời gian điều trị trung bình còn 7,4 ngày/lượt bệnh nhân. Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện 1.204 kỹ thuật dịch vụ, trong đó có 90 kỹ thuật vượt tuyến. Tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đạt 99,95%, ngoại trú đạt 98,2%.

Bệnh nhân Dương Văn Toàn, 81 tuổi, quê ở tỉnh Thái Nguyên bị tai biến đang điều trị phục hồi chức năng bằng phương pháp y học cổ truyền cho biết: “Tôi đến chơi nhà con trai ở phường Phúc Yên nên vào đây điều trị. Được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, sau 10 ngày, sức khỏe tôi đã chuyển biến rõ rệt. Cơ sở khang trang, sạch sẽ, không gian thoáng đãng nên tôi yên tâm điều trị tại đây”.

Bệnh nhân Dương Văn Toàn, 81 tuổi, quê Thái Nguyên bị tai biến mạch máu não đang điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền tại trung tâm.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên cho biết: "Mặc dù cơ sở vật chất được đầu tư mới, song nhiều trang thiết bị y tế còn thiếu và chưa đồng bộ; đội ngũ bác sĩ chuyên sâu còn mỏng; cơ chế thu hút nhân lực chất lượng cao gặp khó khăn trong bối cảnh phải cạnh tranh với các bệnh viện lớn trên địa bàn và do vị trí giáp Thủ đô Hà Nội. Trước thực tế đó, Trung tâm xác định ưu tiên phát triển y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng, tăng cường đầu tư trang thiết bị như máy siêu âm trị liệu, máy điện xung, kéo giãn cột sống, điện phân, điện từ trường, máy tập vận động...

Nhờ định hướng phù hợp, năm 2025, Trung tâm đã khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền cho hơn 4.330 lượt người; điều trị nội trú cho 1.428 bệnh nhân, chiếm 25,7% tổng số bệnh nhân nội trú, chủ yếu là người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên.

Song song với công tác khám chữa bệnh, Trung tâm chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ y tế dự phòng, chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế phường; tăng cường giám sát dịch tễ, phòng chống các dịch bệnh nguy hiểm. Bên cạnh đó, Trung tâm hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu y tế - dân số, tiêm chủng mở rộng, phòng chống lao, HIV/AIDS, quản lý hành nghề y dược tư nhân, đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Năm 2026, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, huy động các nguồn lực đầu tư trang thiết bị hiện đại, đồng bộ; mở phòng mổ tại đơn vị; thu hút bác sĩ có trình độ chuyên môn cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng VNeID trong tiếp đón, thanh toán, góp phần phục vụ người bệnh ngày càng thuận tiện, hiệu quả.

Xuân Hùng