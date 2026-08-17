Các Mẫu Giày Được Con Gái Yêu Thích Nhất Năm 2026

Giày dép không chỉ là phụ kiện - chúng là ngôn ngữ thời trang riêng của mỗi người. Năm 2026, thế giới giày nữ chứng kiến sự giao thoa thú vị: sự thoải mái vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhưng các thiết kế nữ tính cổ điển cũng đang trỗi dậy mạnh mẽ. Từ sàn diễn Paris đến đường phố Hà Nội, đây là những đôi giày đang được các bạn nữ săn đón nhiều nhất.

1. Sneaker - Vẫn Là "Bạn Thân" Không Thể Thiếu

Sneaker tiếp tục giữ ngôi vị số một trong tủ giày của phái nữ năm 2026. Điểm thú vị là xu hướng đang phân hóa rõ rệt thành hai nhánh: chunky sneaker (đế to, phom retro) và sneaker đế bằng tối giản.

Chunky sneaker hay còn gọi là “dad shoes” vẫn là cơn sốt chưa hạ nhiệt. Thiết kế đế dày nhiều lớp không chỉ tạo điểm nhấn mạnh mẽ mà còn hỗ trợ chiều cao hiệu quả. Những mẫu như Adidas Samba - gần như “bao phủ” toàn bộ các diễn đàn thời trang mùa xuân 2026 - hay Nike Cortez với mũi bo tròn đáng yêu đang được giới trẻ Việt yêu thích. Chúng dễ phối với quần jeans ống rộng, váy midi hoặc set đồ thể thao năng động.

Song song đó, sneaker đế bằng và thấp lại đang thống lĩnh xu hướng tại Hàn Quốc và các kinh đô thời trang châu Âu - tín hiệu cho thấy phong cách tối giản, tinh tế đang lên ngôi mạnh mẽ ở Việt Nam trong nửa cuối 2026.

2. Ballet Flats - Cô Nàng Búp Bê Của Mọi Thế Hệ

Nếu bạn chưa có một đôi ballet flats trong tủ đồ 2026, đây là lúc bổ sung ngay. Thiết kế nhẹ, linh hoạt và vừa vặn của giày búp bê đang được giới thời trang đánh giá là “đôi giày thoải mái nhất mọi thời đại” - và năm nay chúng trở lại với phiên bản tinh tế hơn, cập nhật hơn.

Giày búp bê 2026 không còn đơn thuần là mũi tròn đế bằng nữa. Các thiết kế mới tích hợp chi tiết nơ nhỏ, khóa kim loại hoặc họa tiết thêu tay, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa thanh lịch và cá tính. Chúng hợp với váy công sở, quần âu, thậm chí cả quần jeans ống thẳng - chứng tỏ tính ứng dụng gần như vô hạn của kiểu dáng kinh điển này.

3. Mary Jane - Từ Cổ Điển Đến Thời Thượng

Mary Jane là cái tên được nhắc đến nhiều nhất khi nói về xu hướng giày nữ 2026. Từ phong cách tối giản đến maximalist, từ streetwear đến công sở, chiếc quai ngang đặc trưng của Mary Jane đều hòa hợp một cách tự nhiên.

Điểm thu hút của giày Mary Jane năm nay nằm ở sự đa dạng: bạn có thể chọn Mary Jane đế bằng da đen kinh điển cho buổi họp, hay Mary Jane đế chunky phong cách Nhật Bản cho những buổi dạo phố cuối tuần. Ba gam màu được chuộng nhất vẫn là đen, trắng và đỏ rượu - dễ phối đồ và không bao giờ lỗi mốt.

Khám phá ngay bộ sưu tập Crocs Marry Jane - Biểu tượng thời trang thanh lịch và phá cách

4. Sandal & Clog Crocs - Thoải Mái Là Xu Hướng

Không có danh sách giày nữ 2026 nào hoàn chỉnh nếu thiếu sandal và clog - hai kiểu giày khẳng định một điều: sự thoải mái không bao giờ lỗi thời.

Sandal năm nay được thiết kế đa dạng hơn bao giờ hết, từ dép quai ngang mảnh nữ tính đến sandal đế xuồng tăng chiều cao. Đặc biệt, sandal Crocs đang là lựa chọn được nhiều bạn nữ Việt ưa chuộng nhờ chất liệu Croslite độc quyền - kháng khuẩn, khử mùi và êm ái trong suốt ngày dài. Các mẫu trong bộ sưu tậpgiày xăng đan nữ Crocs kết hợp được cả tính thời trang lẫn sự tiện lợi, phù hợp cho mọi hoạt động từ dạo phố đến nghỉ mát.

Clog Crocs cũng đang trải qua một cuộc cách mạng hình ảnh ấn tượng. Từ chỗ bị coi là “giày y tá”, clog hiện diện trên cả Instagram lẫn TikTok của các fashion blogger hàng đầu. Dòng Crocs Classic Clog, Crush hay các mẫu collab đình đám với POP MART MOLLY đang thu hút Gen Z và Millennial mạnh mẽ. Bạn có thể khám phá toàn bộ bộ sưu tập giày nữ Crocs với hàng trăm mẫu đa dạng kiểu dáng và màu sắc - từ clog đến dép xỏ ngón, giày đế xuồng và nhiều hơn nữa.

5. Kitten Heels - Cao Gót Thông Minh Của Năm 2026

Kitten heels - cao gót mèo con với gót cao khoảng 3-5 cm - đang lấy lại vị thế sau nhiều năm nhường chỗ cho giày bệt. Lý do đơn giản: chúng mang lại vẻ thanh lịch của cao gót mà không hy sinh sự thoải mái.

Mũi nhọn hoặc thuôn kết hợp với gót nhỏ tạo ra đường nét sắc sảo, tôn dáng hiệu quả. Kitten heels đặc biệt được ưa chuộng ở môi trường công sở và các sự kiện nhỏ - những nơi cần sự chỉn chu mà vẫn phải di chuyển nhiều. Phối cùng chân váy midi, quần tây hoặc đầm dài, đôi kitten heels màu nude hay đen sẽ hoàn thiện tổng thể outfit một cách hoàn hảo.

6. Western Boots - Cá Tính Phóng Khoáng

Bốt phong cách cowboy đang trở lại theo cách tối giản và thời thượng hơn bao giờ hết. ACNE Studios, Miu Miu và nhiều thương hiệu lớn đều đưa western boots lên sàn diễn 2026 với mũi nhọn, da bóng và cổ vừa phải - dễ phối hơn nhiều so với các phiên bản cổ cao truyền thống.

Với khí hậu Việt Nam, bốt cổ thấp hay ankle boots là lựa chọn thực tế hơn. Phối bốt da đen với chân váy ngắn hoặc quần jeans ống thẳng sẽ tạo ra vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được nét nữ tính.

Lời Khuyên Khi Chọn Giày 2026

Năm 2026, xu hướng giày nữ không ép bạn phải chạy theo một phong cách duy nhất. Điều quan trọng là chọn đôi giày phù hợp với lối sống và nhu cầu thực tế:

Cần năng động cả ngày: sneaker hoặc sandal Crocs là lựa chọn hàng đầu.

Môi trường công sở: kitten heels, Mary Jane hoặc ballet flats là những lựa chọn an toàn và thanh lịch.

Dạo phố, đi chơi cuối tuần: clog Crocs, sandal đế xuồng hoặc chunky sneaker.

Sự kiện buổi tối: kitten heels hoặc cao gót đế vuông gót vừa phải.

Dù bạn chọn phong cách nào, hãy ưu tiên sự vừa vặn và thoải mái. Đôi giày đẹp nhất là đôi giày bạn có thể tự tin mang suốt cả ngày.