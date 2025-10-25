Các phe phái Palestine nhất trí thành lập nhóm kỹ trị điều hành Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 24/10, các phe phái Palestine, bao gồm Hamas và Fatah, đạt thỏa thuận thành lập một cơ quan kỹ trị tạm thời, độc lập để quản lý Dải Gaza hậu xung đột.

Cảnh tàn phá do xung đột tại Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố chung sau 2 ngày đàm phán do Ai Cập làm trung gian tại Cairo, ủy ban mới sẽ bao gồm các nhân vật phi đảng phái của Gaza chịu trách nhiệm điều hành công việc hằng ngày và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Các phe phái khẳng định cơ quan này sẽ hoạt động trong khuôn khổ trách nhiệm giải trình quốc gia, đồng thời kêu gọi thành lập một ủy ban quốc tế giám sát việc tài trợ và thực hiện các nỗ lực tái thiết toàn diện Dải Gaza.

Các phe nhóm Palestine yêu cầu thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, kêu gọi rút quân hoàn toàn, dỡ bỏ lệnh bao vây vô điều kiện, mở tất cả các cửa khẩu, bao gồm cả cửa khẩu biên giới Rafah quan trọng, đồng thời cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở.

Các nhóm Palestine kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ra nghị quyết cho phép cho các lực lượng quốc tế tạm thời được đề xuất giám sát lệnh ngừng bắn, qua đó tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho sứ mệnh này.

Vấn đề tù nhân Palestine tại Israel sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời các phe phái cam kết đối thoại quốc gia rộng rãi hơn để thống nhất các nỗ lực chính trị, hướng tới việc tái kích hoạt Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) để đại diện cho toàn thể người Palestine.

Trước đó, thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, do Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ làm trung gian, có hiệu lực vào ngày 10/10. Giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận bao gồm việc trao đổi tù nhân và người bị giam giữ, đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza và rút một phần lực lượng Israel. Tuy nhiên, cả Israel và Hamas vẫn liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn.

