Các tuyến xe buýt vẫn hoạt động ổn định dù giá xăng dầu tăng cao

Thời gian gần đây, giá xăng dầu liên tục biến động và tăng cao, có thời điểm gần gấp đôi so với trước, khiến chi phí vận hành của nhiều đơn vị vận tải tăng đáng kể. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương, các tuyến xe buýt vẫn duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Doanh nghiệp chủ động bố trí phương tiện, nhân lực để đảm bảo hoạt động vận tải hành khách công cộng thông suốt.

Ghi nhận tại các điểm dừng, chờ xe buýt, hoạt động vận hành của các tuyến xe vẫn diễn ra ổn định theo đúng lộ trình và khung giờ đã công bố. Các đơn vị vận tải đã chủ động điều chỉnh phương án quản lý, tối ưu hóa hành trình, nâng cao hiệu quả sử dụng phương tiện nhằm tiết giảm chi phí nhiên liệu nhưng vẫn đảm bảo chất lượng phục vụ hành khách.

Ông Nguyễn Đức Chung - Phó Giám đốc phụ trách điều hành xe buýt, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HPT Vĩnh Phúc cho biết: Trước diễn biến giá xăng dầu tăng cao, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án vận hành phù hợp, bố trí đầy đủ phương tiện và nhân lực để bảo đảm hoạt động vận tải hành khách công cộng thông suốt. Hiện doanh nghiệp đang khai thác 3 tuyến xe buýt gồm tuyến 03, 08 và 10 với tần suất hoạt động ổn định hằng ngày. Dù chi phí nhiên liệu tăng, đơn vị vẫn duy trì hoạt động bình thường, không điều chỉnh tăng giá vé nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Việc các tuyến xe buýt duy trì hoạt động ổn định không chỉ tạo thuận lợi cho người dân trong đi lại, mà còn góp phần phát huy vai trò của vận tải hành khách công cộng, giảm áp lực giao thông, bảo đảm hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thu Thủy - Kim Liên