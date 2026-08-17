Cẩm Khê mở rộng ứng dụng AI

Từ hỗ trợ tổng hợp tài liệu, xây dựng báo cáo đến thiết kế infographic, video tuyên truyền, trí tuệ nhân tạo (AI) đang từng bước trở thành “trợ lý số” của cán bộ, công chức xã Cẩm Khê. Việc đưa AI vào giải quyết những công việc cụ thể không chỉ góp phần rút ngắn thời gian xử lý, nâng cao chất lượng tham mưu mà còn mở ra hướng đi mới trong xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân ngày càng nhanh chóng, thuận tiện và hiệu quả.

Cán bộ, công chức xã Cẩm Khê tham gia tập huấn kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn.

Thêm công cụ, tăng hiệu quả

Chỉ bằng một infographic cô đọng cùng video ngắn, nội dung Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về thừa kế” đã được truyền tải sinh động, dễ nhớ trên Trang thông tin điện tử xã Cẩm Khê. Để tạo ra những sản phẩm như vậy, cán bộ phụ trách truyền thông của xã đã sử dụng AI trong biên tập nội dung, thiết kế infographic, hình ảnh và video ngắn phù hợp với cách tiếp nhận nội dung trên mạng xã hội. Mỗi sản phẩm đều được cán bộ kiểm tra, hoàn thiện và chịu trách nhiệm trước khi đăng tải trên các kênh thông tin chính thức.

Không chỉ được ứng dụng trong tuyên truyền, Cẩm Khê còn phối hợp với MISA cung cấp 71 tài khoản AI cho cán bộ, công chức, viên chức, góp phần rút ngắn thời gian xử lý thông tin và nâng cao chất lượng tham mưu. Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, việc giải quyết thủ tục hành chính cũng có chuyển biến rõ nét. 6 tháng năm 2026, xã đã giải quyết 4.327 trong tổng số 4.500 hồ sơ tiếp nhận; 99,2% hồ sơ được xử lý đúng hoặc trước hạn và 98,87% thực hiện trực tuyến toàn trình, tạo thuận lợi cho người dân.

Cùng với mở rộng ứng dụng AI, Cẩm Khê đặc biệt chú trọng bảo vệ dữ liệu và kiểm soát nội dung. Cán bộ không đưa lên nền tảng AI những thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu cá nhân hoặc hồ sơ liên quan đến quyền lợi của người dân; mọi kết quả do công cụ gợi ý đều được kiểm tra, đối chiếu với văn bản hiện hành trước khi sử dụng.

Xã đã ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin; phối hợp với VNPT triển khai các giải pháp bảo vệ hệ thống. Mạng nội bộ của UBND xã đã được Công an tỉnh phê duyệt bảo đảm an toàn thông tin cấp độ 2, qua đó ứng dụng công nghệ theo hướng an toàn, có kiểm soát.

Mở rộng công nghệ đến khu dân cư

Chuyển đổi số đang được Cẩm Khê mở rộng đến từng khu dân cư. Trong Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” năm 2026, xã thành lập 10 tổ công tác gồm cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và thành viên các tổ chức chính trị - xã hội. Các tổ trực tiếp đến nhà văn hóa, khu sinh hoạt cộng đồng để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, tích hợp giấy tờ và sử dụng những tiện ích trên ứng dụng. Qua đó, người dân từng bước làm quen với công nghệ trong khám, chữa bệnh, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận chính sách an sinh.

Cán bộ xã Cẩm Khê hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng VNeID trong Chiến dịch “Mùa hè số cùng VNeID” năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Tuấn, Cẩm Khê đang rà soát, lựa chọn địa bàn phù hợp để xây dựng mô hình “Khu dân cư số” tiêu biểu. Tại đây, các tiện ích như dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận thông tin chính thống và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên mạng sẽ được triển khai. Qua mô hình điểm, xã có thể đánh giá hiệu quả, mức độ phù hợp, nhận diện những vướng mắc trước khi xem xét nhân rộng.

Với diện tích hơn 50km2, dân số trên 47.000 người, Cẩm Khê xác định ứng dụng công nghệ là giải pháp cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn. Xã đang nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera AI nhằm hỗ trợ phát hiện dấu hiệu bất thường, cung cấp dữ liệu để lực lượng chức năng xác minh, xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh, trật tự và an toàn giao thông. Tuy nhiên, phương án vẫn trong quá trình hoàn thiện; vị trí lắp đặt, phạm vi thu thập, quyền khai thác và thời hạn lưu trữ dữ liệu sẽ được tính toán chặt chẽ, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và quyền riêng tư của người dân.

Cũng theo đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã, địa phương hiện còn thiếu nhân lực công nghệ thông tin, trong khi kỹ năng số giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều. Để thu hẹp khoảng cách này, thời gian tới, xã sẽ tổ chức tập huấn phù hợp với từng nhóm đối tượng, duy trì lực lượng hỗ trợ tại cơ sở và hướng dẫn người dân nhận diện, phòng tránh các rủi ro trên môi trường mạng.

Cẩm Khê đang từng bước hình thành một hệ sinh thái số gắn với quản lý và đời sống. Quá trình chuyển đổi này chỉ thực sự có ý nghĩa khi công nghệ dễ sử dụng, dữ liệu được bảo vệ và mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng.

Minh Vũ