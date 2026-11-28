Cảnh giác đối với các hành vi quảng cáo, kinh doanh pháo hoa giả mạo pháo hoa do Bộ Công an sản xuất

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội khuyến cáo người dân cảnh giác đối với các hành vi quảng cáo, kinh doanh pháo hoa giả mạo pháo hoa do Bộ Công an sản xuất.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, gần đây, trên không gian mạng xuất hiện nhiều website, trang mạng xã hội đăng tải hình ảnh, thông tin quảng cáo, giới thiệu và chào bán các sản phẩm pháo hoa với tên gọi như “Pháo hoa Bộ Công an”, “Giàn phun sao Bộ Công an”, “Pháo hoa chính hãng”, “Hàng nội bộ”... kèm theo hình ảnh logo, biểu tượng, thông tin liên quan đến lực lượng Công an nhân dân nhằm tạo lòng tin và thu hút người mua nhằm trục lợi.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) - Bộ Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động kiểm chứng thông tin, không để bị lừa đảo hoặc vô tình tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Hình ảnh quảng cáo pháo hoa giả mạo pháo hoa do Bộ Công an sản xuất.

Cảnh giác với việc sử dụng danh nghĩa Bộ Công an để quảng cáo, kinh doanh pháo hoa

Theo quy định tại Nghị định số 58/2026/NĐ-CP ngày 13/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; quản lý sử dụng con dấu; quản lý, sử dụng pháo; quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Luật Căn cước thì việc nghiên cứu, sản xuất pháo hoa và kinh doanh pháo hoa phải do các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng thực hiện theo đúng nhiệm vụ được giao và đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Đến nay, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH chưa thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Công an để kinh doanh pháo hoa theo quy định. Do đó, người dân cần thận trọng trước những website, tài khoản, cá nhân tự giới thiệu là đơn vị, đại lý hoặc nhà phân phối pháo hoa của Bộ Công an; tuyệt đối không tin tưởng những quảng cáo có sử dụng logo, hình ảnh, tên gọi của lực lượng Công an nhân dân.

Hướng dẫn người dân kiểm chứng thông tin khi mua pháo hoa

Để không mua phải hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa đảo, người dân cần thực hiện các nội dung sau:

- Kiểm tra rõ tên tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh; địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, người đại diện và thông tin liên hệ.

- Yêu cầu người bán cung cấp giấy tờ chứng minh tư cách kinh doanh hợp pháp, Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh theo quy định áp dụng đối với hoạt động kinh doanh đó.

- Kiểm tra nhãn hàng hóa, tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các thông tin liên quan trên bao bì.

- Đối chiếu thông tin quảng cáo với thông tin được công bố trên các kênh thông tin chính thức của Bộ Công an, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH và cơ quan chức năng.

- Không chuyển tiền đặt cọc, thanh toán cho các tài khoản cá nhân không xác định được chủ thể; không giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh, video hoặc lời giới thiệu của người bán trên mạng.

- Hình ảnh sản phẩm, logo, giấy chứng nhận, hóa đơn hoặc video giới thiệu được đăng tải trên mạng đều có thể bị sao chép, chỉnh sửa, làm giả. Vì vậy, cần kiểm chứng với cơ quan có thẩm quyền, không chỉ dựa vào tài liệu do người bán tự cung cấp.

Cách nhận biết và phòng tránh các hành vi vi phạm pháp luật về pháo hoa

Điều 3, Điều 5, Điều 14 và Điều 17 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung năm 2023, năm 2026) quy định cụ thể về phân loại pháo, các hành vi bị nghiêm cấm, điều kiện kinh doanh và việc sử dụng pháo hoa.

Người dân chỉ sử dụng pháo hoa không gây tiếng nổ có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm điều kiện theo quy định.

Không mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép; không tiếp tay cho các hoạt động quảng cáo, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc hoặc giả mạo thương hiệu, danh nghĩa cơ quan nhà nước.

Các hành vi vi phạm tùy tính chất, mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với lực lượng Công an đấu tranh, xử lý vi phạm

Khi phát hiện website, tài khoản mạng xã hội hoặc cá nhân có dấu hiệu giả mạo sản phẩm pháo hoa của Bộ Công an, quảng cáo sai sự thật hoặc kinh doanh pháo hoa không đúng quy định, người dân cần:

• Lưu lại đường link website, đường dẫn bài viết, tên tài khoản, số điện thoại, địa chỉ, hình ảnh quảng cáo và nội dung trao đổi.

• Lưu giữ hóa đơn, chứng từ, thông tin chuyển khoản, tin nhắn và các tài liệu liên quan nếu đã thực hiện giao dịch.

• Thông báo, cung cấp thông tin cho Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc cơ quan Công an có thẩm quyền để kiểm tra, xác minh, xử lý.

• Không tự ý chia sẻ, phát tán những thông tin chưa được kiểm chứng; không bình luận, quảng cáo hoặc giới thiệu sản phẩm có dấu hiệu giả mạo, vi phạm pháp luật.

Theo chinhphu.vn