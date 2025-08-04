Cây giang lấy lá - mở hướng đi mới cho nông dân

Thấy được giá trị kinh tế từ cây giang lấy lá mang lại, người dân tại một số xã trên địa bàn tỉnh từng bước khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. Đồng thời, mở ra hướng đi mới cho người nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, góp phần đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân.

Hiện nay, diện tích cây giang lấy lá được trồng rải rác tại các xã: Trà Lĩnh, Quang Trung, Quang Hán, Hạnh Phúc, Hạ Lang... với diện tích 400 ha. Trong đó, khoảng 100 ha cây giang đang bước vào giai đoạn thu hái lá đầu tiên. Doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng 300 nghìn cây giống, khoảng 20 tấn phân bón cho bà con nông dân và hướng dẫn quy trình kỹ thuật cho người dân đảm bảo cây sinh trưởng tốt đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đặc biệt toàn bộ sản phẩm lá giang được Công ty TNHH Vạn Phúc Xanh liên kết bao tiêu, tiêu thụ phục vụ cho chế biến xuất khẩu. Đây chính là yếu tố thuận lợi giúp người dân yên tâm đầu tư mở rộng diện tích cây giang lấy lá đem lại giá trị kinh tế cao, nguồn thu nhập đảm bảo cho người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Chị Nông Thị Biểu, xóm Pác Rình, Kéo Háo, xã Quang Trung là một trong những hộ trồng cây giang tại xã, cho biết: Gia đình trồng cây giang từ tháng 6/2024 đến nay, với diện tích 6 ha, cây giang phát triển tốt có khóm cao hơn 1 m và bước vào vụ thu hoạch lá đầu tiên. Xác định đây là cây trồng có giá trị kinh tế cao, gia đình chăm sóc cây giang theo đúng quy trình kỹ thuật. Cây giang thuộc họ tre nứa, dễ trồng ít sâu bệnh thích hợp với điều kiện khí hậu đất đai vùng núi, phù hợp với tập quán canh tác của người dân. Chỉ sau 6 - 8 tháng trồng, nếu tập trung chăm sóc tốt cây cho thu hoạch lá, giá bán trung bình 8 - 10 nghìn đồng/1 kg lá tươi, dự kiến từ năm thứ hai trở đi mỗi khóm giang cho thu hoạch khoảng 20 kg lá tươi, thu nhập trung bình 200 nghìn đồng/khóm.

Anh Hà Văn Hoạt, xóm Lũng Tung, xã Quang Trung chia sẻ: Được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, gia đình mạnh dạn chuyển cây trồng hiệu quả kinh tế thấp sang trồng cây giang với diện tích hơn 1 ha, diện tích cây giang phát triển rất tốt dự kiến tháng 9 đến tháng 10 thu hoạch lá giang đầu tiên. Cây giang được công ty hướng dẫn cách thu hái, bảo quản và sản phẩm được thu hái tận nơi..., sang năm gia đình tiếp tục vận động các gia đình trong xóm tập trung nhân rộng diện tích cây giang.

Là một trong những công ty nhận bao tiêu sản phẩm lá giang cho bà con, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phúc Xanh 559, xóm Tài Nam, xã Trà Lĩnh chia sẻ: Ưu điểm của việc trồng cây giang là đầu tư trồng một lần không phải trồng lại. Công chăm sóc ít, giá trị sản phẩm thu lại cao hơn nhiều so với các loại cây trồng khác, như: ngô, quế, hồi. Kết quả thử nghiệm cho thấy sau 8 tháng kể từ khi trồng ra đất, cây đã cho thu lá lần đầu. Trong năm đầu tiên bình quân mỗi khóm thu được 20 kg lá tươi với giá hiện tại 10 nghìn đồng/kg tương đương 200 nghìn đồng/khóm. Về sản phẩm lá giang xuất khẩu, công ty rất quan tâm đến chất lượng lá, hướng dẫn người dân trồng đúng theo quy trình kỹ thuật bằng phân hữu cơ.

Cán bộ Công ty TNHH Vạn Phúc Xanh 559 hướng dẫn người dân chăm sóc cây giang lấy lá.

Công ty tập trung phát triển mở rộng diện tích trồng cây giang tại nhiều xã trên địa bàn tỉnh, chú trọng đưa những giống cây mới để bà con thay đổi kiến thức về nông nghiệp, đưa những giống cây có giá trị kinh tế cao tạo thu nhập ổn định cho người dân, góp phần giảm nghèo. Công ty cũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm đồng hành cùng doanh nghiệp tìm ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa cho người dân địa phương. Đối với lá giang tươi sau khi thu mua công ty đem về tập trung tại xưởng và sơ chế, sấy khô, xuất khẩu sang Trung Quốc.

Tại một số địa phương cây giang còn được lồng ghép hỗ trợ thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số để phát triển diện tích. Năm 2025, công ty dự kiến mở rộng diện tích vùng trồng từ 1.000 - 1.500 ha tại các xã: Tam Kim, Nguyên Bình, Phục Hòa với tổng vốn đầu tư toàn vùng đến nay trên 5 tỷ đồng. Không chỉ cung ứng giống, phân bón công ty còn bao tiêu toàn bộ sản phẩm lá giang cho người dân, tiến đến sơ chế, bảo quản, sấy khô lá giang hướng đến xuất khẩu sang một số nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Doanh nghiệp cam kết thu mua, bao tiêu sản phẩm tận nơi cho bà con nhân dân một số xã trồng giang trên địa bàn tỉnh với giá từ 8 - 10 nghìn đồng/kg lá tươi.

Bí thư Đảng ủy xã Trà Lĩnh Mã Gia Hãnh cho biết: Hiện nay, toàn xã Trà Lĩnh có hơn 70 ha trồng cây giang. Để phát triển diện tích cây giang và mở ra hướng đi mới cho nông dân, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn khuyến khích trồng đối với các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó có cây giang lấy lá. Xã xác định đây là một trong những cây trồng hàng hóa để người dân tập trung phát triển kinh tế hộ gia đình và dành một số diện tích đất nhàn rỗi để trồng cây giang lấy lá, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp tại địa phương phát triển theo hướng hàng hóa, liên kết bền vững.

