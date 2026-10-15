Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ

Sáng 15/10, tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình “Chắp cánh ước mơ - Vinh danh khuyến học, khuyến tài Đất Tổ” và phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2026.

Các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Đại Dương - Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ trao Bằng khen và trao thưởng cho 4 học sinh đoạt huy chương Olympic quốc tế, 3 học sinh đoạt huy chương các giải thể thao quốc tế.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Văn Bình - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị cùng đông đảo thầy, cô giáo và học sinh tiêu biểu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại chương trình.

Năm học 2025-2026, giáo dục Phú Thọ đạt nhiều kết quả nổi bật. Chất lượng giáo dục đại trà tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Giáo dục mũi nhọn khẳng định vị thế với kết quả đứng thứ 3 trong số 34 tỉnh, thành phố về số lượng và chất lượng giải tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cấp THPT.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương tặng hoa chúc mừng Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ.

Trên đấu trường quốc tế, học sinh Phú Thọ giành 4 huy chương Olympic Hóa học, Vật lý, Thiên văn và Vật lý thiên văn; 1 học sinh được tham dự Kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương.

Tỉnh cũng xếp thứ 3 toàn quốc tại Cuộc thi khoa học kỹ thuật, thứ 4 toàn quốc tại Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, đồng thời giành nhiều giải cao trong các cuộc thi về trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics.

Tại chương trình, tỉnh Phú Thọ đã vinh danh, trao thưởng 76 học sinh, vận động viên tiêu biểu đoạt huy chương, giải thưởng tại các kỳ thi quốc tế, khu vực, quốc gia và 27 giáo viên, huấn luyện viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, vận động viên đoạt giải ở các môn văn hóa, thể thao.

Nhân dịp này, 22 cán bộ khuyến học tiêu biểu trên địa bàn tỉnh được biểu dương, khen thưởng.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh trao thưởng các học sinh đoạt giải Nhất quốc gia các môn văn hóa và đoạt Huy chương Vàng các giải thể thao, khởi nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của các học sinh, sinh viên, vận động viên và tài năng trẻ.

Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được là minh chứng cho truyền thống hiếu học, khát vọng chinh phục tri thức, tinh thần nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ Đất Tổ, cùng sự tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, huấn luyện viên trong giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng tài năng.

Các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Văn Quang và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao Bằng khen của UBND tỉnh tặng các giáo viên, huấn luyện viên có thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh, vận động viên.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao thưởng các học sinh đoạt giải Nhì quốc gia các môn văn hóa và khoa học kỹ thuật.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, không gian phát triển sau hợp nhất tỉnh mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời đặt ra yêu cầu về nguồn nhân lực có chất lượng tương xứng. Hạ tầng, nhà máy và nguồn vốn chỉ phát huy đầy đủ giá trị khi có những con người đủ năng lực sử dụng, vận hành và sáng tạo. Vì vậy, chăm lo giáo dục, bồi dưỡng tài năng, nâng cao dân trí là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của tỉnh.

Các đồng chí: Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lương Đức Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu trao thưởng các giáo viên, huấn luyện viên bồi dưỡng học sinh đoạt giải Nhất quốc gia các môn văn hóa, thể thao, khởi nghiệp.

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khuyến khích tinh thần tự học, đổi mới sáng tạo; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong học tập, lao động, sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo Quỹ Khuyến học, khuyến tài Đất Tổ trao thưởng cho các cán bộ khuyến học tiêu biểu.

Đối với các em học sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các em trân trọng những thành tích đạt được, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, tình yêu với sách và thói quen tự học; không ngừng trau dồi tri thức, học ngoại ngữ, nghệ thuật, làm chủ công nghệ, chủ động hội nhập để trở thành những công dân toàn cầu.

Cùng với học tập, các em cần rèn luyện thể chất, kỹ năng sống, tính kỷ luật; lựa chọn môn thể thao phù hợp, biết sắp xếp thời gian, giữ lời hứa, hợp tác với bạn bè và bình tĩnh vượt qua khó khăn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng, mỗi tài năng được chắp cánh sẽ góp phần hiện thực hóa khát vọng “Hội tụ hiền tài Đất Tổ, tỏa sáng nguyên khí quốc gia”, xây dựng quê hương Phú Thọ ngày càng giàu đẹp.

Toàn cảnh chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, tỉnh phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2026, góp phần lan tỏa tinh thần tự học, nâng cao nhận thức về vai trò của học tập thường xuyên, suốt đời và thúc đẩy phong trào xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Lê Minh