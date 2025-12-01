Chiến lược mở rộng hệ sinh thái đa tầng của MB

MB xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện, phục vụ từ quân nhân, người trẻ đến doanh nghiệp và tiểu thương, thể hiện tầm nhìn của ngân hàng nhóm “Big 5”.

Trong quá trình phát triển, MB theo đuổi chiến lược xây dựng hệ sinh thái đa tầng nhằm tạo giá trị bền vững cho khách hàng. Xuất phát điểm là ngân hàng phục vụ lực lượng quân đội, MB kế thừa giá trị “kỷ luật, tận tâm, tin cậy” và chuyển hóa thành DNA vận hành toàn hệ thống. Đây là nền tảng giúp MB khi mở rộng sang các phân khúc mới vẫn giữ được bản sắc và củng cố niềm tin của khách hàng.

Đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm, khách hàng

Hơn 30 năm qua, MB phát triển các gói sản phẩm bám sát nhu cầu từng nhóm người dùng, giải quyết những “bài toán” đặc thù. Với lực lượng vũ trang, ngân hàng xây dựng “Combo sản phẩm dành cho quân nhân” như một hệ giải pháp tài chính trọn hành trình sống, gồm tiết kiệm ưu đãi, vay thấu chi, thẻ quân nhân đa năng và ngân hàng số.

“Combo sản phẩm dành cho Quân nhân” do MB thiết kế riêng cho nhóm khách hàng thuộc lực lượng vũ trang.

Không dừng ở nhóm truyền thống, MB mở rộng hệ sinh thái tài chính cho nhiều phân khúc. App MBBank hiện ghi nhận gần 35 triệu tài khoản. Với khách hàng ưu tiên, MB triển khai MB Priland – giải pháp tài chính phục vụ nhu cầu cấp vốn mua bất động sản, đi kèm tư vấn chuyên biệt. Dịch vụ này giúp gia tăng chất lượng tài sản gia đình, phù hợp xu hướng đô thị mới.

Gói vay MB PriLand dành riêng cho nhóm khách hàng vay mua bất động sản hạng sang và siêu sang.

Với khách hàng trẻ, MB phát triển MB Junior giúp hình thành thói quen quản lý tiền từ sớm. Ngân hàng cũng cung cấp các thẻ tín dụng hiện đại với ưu đãi giải trí, mua sắm, du lịch, giúp người dùng tiết kiệm chi phí tiêu dùng mà không tạo áp lực tài chính.

Ở nhóm doanh nghiệp, MB là đối tác chiến lược của cả tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh. Với doanh nghiệp lớn, nền tảng số BIZ MBBank số hóa toàn bộ quy trình từ vay vốn đến phát hành L/C, rút ngắn thời gian xử lý lên đến 10 lần. “Việc giảm thời gian chờ đợi, tăng tốc luân chuyển dòng tiền chính là giá trị then chốt mà nền kinh tế đang cần”, đại diện MB chia sẻ.

Cùng với đó, gói “Combo Quyền năng – Lên doanh nghiệp không khó” hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp, với ưu đãi tài khoản số đẹp, miễn phí giao dịch và công cụ quản lý bán hàng.

Trong tháng 10, MB ra mắt gói “Giãn âu lo – Giảm gồng gánh” dành cho hộ tiểu thương, cung cấp nguồn vốn linh hoạt, lãi suất cạnh tranh và hỗ trợ thanh toán VietQR miễn phí. Giải pháp giúp tiểu thương xoay vòng vốn, tối ưu chi phí và quản lý dòng tiền hiệu quả, từ đó tăng sức bền kinh tế. Ngân hàng còn triển khai các tiện ích như bảo hiểm thời tiết theo lượng mưa, mSeller, loa thanh toán... hỗ trợ hộ kinh doanh tuân thủ Nghị định 70.

Nhân viên MB hướng dẫn tiểu thương chợ Hôm chuyển đổi số.

Những nỗ lực này giúp MB duy trì vị thế trong nhóm 5 ngân hàng lớn nhất Việt Nam về chuyển đổi số và hiệu quả hoạt động. Năm 2025, MB lần đầu tiên lọt Top 5 ngân hàng đóng góp ngân sách nhà nước nhiều nhất. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt gần 15.900 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả của chiến lược đầu tư thay vì tăng trưởng bề nổi.

Đại diện MB cho biết chiến lược hệ sinh thái đa tầng không phải mở rộng để “ôm tất cả”, mà là tập trung vào các điểm tạo giá trị dài hạn. “Chúng tôi không xem ngân hàng chỉ là nơi cung ứng vốn, MB đặt mục tiêu trở thành một phần trong đời sống tài chính của mỗi người dân”, đại diện nói.

Tạo giá trị bền vững từ cộng đồng - gắn với trách nhiệm xã hội

Song song hoạt động kinh doanh, MB duy trì nhiều chương trình an sinh – xã hội, trong đó có nền tảng App Thiện nguyện ra mắt năm 2021 dưới sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp cùng MB và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là hướng đi mới cho hoạt động thiện nguyện số. Ứng dụng hiện có hơn 2 triệu tài khoản cùng khoảng 2.000 tổ chức, cá nhân uy tín đồng hành trong nhiều chiến dịch lớn như “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba”, HiGreen “Triệu cột mốc xanh – Điểm tựa của niềm tin”...

Nền tảng này cho thấy năng lực công nghệ của MB đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, nơi công nghệ trở thành cầu nối của lòng nhân ái.

Bằng việc thiết kế giải pháp “may đo” cho từng nhóm khách hàng – từ quân nhân, người trẻ, tiểu thương đến doanh nghiệp – kết hợp với trách nhiệm xã hội, MB đang định hình hình ảnh một ngân hàng gần gũi, bền vững và toàn diện. Đây là nền tảng giúp MB củng cố vị thế “Big 5”, hướng tới mục tiêu trở thành “Doanh nghiệp số, Tập đoàn Tài chính dẫn đầu”.