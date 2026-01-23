Chiều 23/1, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo quốc tế

{title}
Chiều nay (23/1), ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội.
Quang cảnh họp báo quốc tế trước phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng ngày 14/1. Ảnh: Thủy Nguyên
Thông tin từ Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng cho biết, chiều nay (23/1) sẽ diễn ra Họp báo quốc tế công bố kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sẽ chủ trì họp báo.
Cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Trước đó, ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).
Theo thông cáo báo chí từ Ban Tổ chức Đại hội, sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.
Theo thông lệ các kỳ Đại hội, sau khi bầu Ban Chấp hành Trung ương, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Chiều nay, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc.
