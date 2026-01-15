Chính quyền Mỹ khởi động giai đoạn 2 của kế hoạch hòa bình Gaza

{title}
Mỹ tuyên bố khởi động giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, chuyển từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, quản trị kỹ trị và tái thiết.
Người dân tại trại tị nạn ở Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 14/1, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo khởi động giai đoạn thứ 2 của kế hoạch hòa bình Gaza, chuyển trọng tâm từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, áp dụng quản trị kỹ trị và tiến hành tái thiết.
Trên trang X, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, ông Steve Witkoff nêu rõ: "Hôm nay (14/1), thay mặt Tổng thống Trump, chúng tôi tuyên bố khởi động giai đoạn 2 trong kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Trump nhằm chấm dứt xung đột Gaza, chuyển từ lệnh ngừng bắn sang giải giáp quân sự, quản trị kỹ trị và tái thiết."
Theo ông Witkoff, giai đoạn 2 thiết lập một chính quyền chuyển tiếp kỹ trị của Palestine tại Gaza, Ủy ban Quốc gia về Quản trị Gaza (NCAG), và bắt đầu quá trình giải giáp quân sự và tái thiết toàn diện Gaza, chủ yếu là giải giáp tất cả lực lượng không được phép hoạt động.
Thông báo nhắc lại rằng phía Mỹ kỳ vọng lực lượng Hamas sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ của mình, bao gồm việc trả tự do ngay lập tức cho con tin cuối cùng đã thiệt mạng. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ cảnh báo rằng việc không tuân thủ "sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng."
Theo ông Witkoff, phía Hamas đã trả lại tất cả con tin còn sống và hài cốt của 27 trong số 28 con tin đã chết cho Israel sau thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar làm trung gian.
Chính quyền của Tổng thống Trump hồi tháng 9/2025 đã công bố một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm, 3 giai đoạn nhằm chấm dứt cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát vào tháng 10/2023. Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, cả hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm.
Hiện lực lượng Hamas chưa bình luận về tuyên bố trên của phía Mỹ.
