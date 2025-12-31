Chớ để bị... “dắt mũi”

Diễn biến hòa bình không ồn ào, không súng đạn. Nó bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, rồi âm thầm làm lung lay niềm tin...

Chiều muộn, khi ông Ba ra tới quán nước đầu ngõ thì thấy Tuấn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, quay sang cô Hương-chủ quán, nói với giọng phát hiện:

- Này, cô đã đọc chưa? Trên mạng đang bàn tán rôm rả lắm. Kết quả Hội nghị Trung ương 15 cho thấy các phe phái trong nội bộ Đảng đấu đá nhau ghê lắm. Nhưng phe “quê cô” thắng lớn rồi.



Rót cốc trà mời ông Ba, quay sang Tuấn, cô Hương tò mò:

- Tôi cũng đọc mấy bài phân tích, nghe có vẻ... hợp lý. Họ nói đây toàn là “tin nội bộ” đấy.

Không vội phản bác, chậm rãi nhấp ngụm trà, ông Ba nêu vấn đề:

- Nếu là “tin nội bộ” thì sao lại đưa lên mạng công khai, ai cũng đọc được?

Tuấn cười xòa: Thời buổi này, “rò rỉ thông tin” là chuyện thường mà bác. Người ta phân tích sắc sảo lắm, thuyết phục lắm.

Nhìn thẳng vào mắt Tuấn, giọng ông Ba lớn hơn:

- Thuyết phục vì nó đánh trúng tâm lý tò mò của người đọc. Nhưng suy diễn khác với phân tích, các cháu ạ.

- Họ “đặt giả thiết”, “bình luận nhân sự”, “so sánh phe phái” chứ không chống phá gì đâu bác ạ! Tuấn đáp lời ông Ba.

- Đó mới là điều nguy hiểm nhất, bởi việc gieo rắc thông tin “đấu đá nội bộ” trong Đảng có thể gây nguy cơ làm xói mòn niềm tin.

Ông Ba chậm rãi nói tiếp:

- Hội nghị Trung ương 15 bàn nhiều việc lớn, trong đó có công tác nhân sự, nhưng đều dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, thảo luận thẳng thắn, quyết định theo đa số và vì lợi ích chung. Trong khi đó, các thế lực thù địch cố tình cắt khúc thông tin, gán ghép động cơ, dựng chuyện để người đọc suy diễn, vô thức lan truyền thông tin.

Tuấn cau mày: Ý bác là... mình vô tình tiếp tay?

- Đúng vậy. Chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng là giúp thế lực thù địch thực hiện mưu đồ xấu chống phá cách mạng. Thủ đoạn của chúng tinh vi, chỉ cần ta “hùa theo” là đủ.

Nhìn xuống màn hình điện thoại, giọng cô Hương chậm lại:

- Tôi cũng hay bị cuốn theo lượt xem, lượt chia sẻ. Đúng là nghĩ lại, ai cũng suy diễn, bàn tán kiểu “phe nọ, cánh kia” thì sự việc sẽ càng ngày càng phức tạp, nhân dân sẽ dao động, mất niềm tin trước mớ thông tin hỗn độn.

Gật đầu đồng ý, ông Ba tiếp lời: Đúng vậy. Đoàn kết trong Đảng là nền tảng của đoàn kết toàn dân. Các luận điệu kích động, chia rẽ khi khoác áo “phân tích”, “dự đoán” sẽ nguy hiểm hơn nhiều.

Để chiếc điện thoại sang một bên, Tuấn buông tiếng thở dài:

- Nghe bác phân tích, cháu thấy mình bị “dắt mũi” thật. Tưởng đọc để biết, nhưng thực ra là bị gieo rắc nghi ngờ.

Nhấp ngụm trà, ông Ba nói thêm: Diễn biến hòa bình không ồn ào, không súng đạn. Nó bắt đầu từ những câu chuyện tưởng như vô thưởng vô phạt, rồi âm thầm làm lung lay niềm tin. Trách nhiệm của mỗi người là tỉnh táo, chọn lọc thông tin, không suy diễn, không chia sẻ những thứ làm tổn hại sự đoàn kết chung của Đảng, của dân tộc các cháu nhé.

