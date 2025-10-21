Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh tả

Trước diễn biến phức tạp của dịch tả trên thế giới, nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Phú Thọ đã và đang chỉ đạo quyết liệt các ngành, địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tả.

Không để dịch bệnh có cơ hội xâm nhập và lây lan trong cộng đồng

Theo thông tin của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính từ đầu năm 2025 đến ngày 29/8/2025, WHO đã theo dõi hơn 409.000 trường hợp mắc bệnh (4.738 ca tử vong) được báo cáo tại 31 quốc gia trên toàn cầu, trong đó ghi nhận 6/31 quốc gia báo cáo tỷ lệ tử vong trên 1%. Tuy số ca mắc giảm 20% so với cùng kỳ năm 2024, nhưng số ca tử vong lại tăng 46%. Với các đợt bùng phát xảy ra ở 31 quốc gia và tỷ lệ tử vong tăng cao, WHO đánh giá tình hình dịch tả toàn cầu đang trở nên phức tạp, nguy cơ lây lan thêm trong và giữa các quốc gia là rất cao.

Giáo viên Trường Mầm non Liên Cơ, xã Vĩnh Tường hướng dẫn học sinh rửa tay bằng xà phòng để phòng tránh bệnh tả.

Bệnh tả là bệnh truyền nhiễm có các triệu chứng chính là tiêu chảy, mất nước và rối loạn điện giải cấp tính, có thể gây thành dịch lớn với tỷ lệ tử vong cao. Bệnh tả lây theo đường tiêu hóa, chủ yếu qua ăn, uống. Vi khuẩn tả xâm nhập vào đường tiêu hóa của người lành từ nước uống và thức ăn có nhiễm vi khuẩn tả, đặc biệt là thức ăn có nguồn gốc thủy hải sản. Khoảng 75% người nhiễm vi khuẩn tả không có biểu hiện triệu chứng bệnh, tuy nhiên họ vẫn đào thải vi khuẩn ra môi trường trong vòng 7 - 14 ngày. Vi khuẩn tả có thể tồn tại lâu ở vùng nước lợ nơi cửa sông hay ven biển. Trong nước vi khuẩn tả sống ký sinh chủ yếu ở các loài động, thực vật thủy sinh phù du như rong, tảo, đặc biệt ở các động vật giáp xác như tôm, cua, sò, ốc, hến...

Tại nước ta, từ năm 2012 đến nay không ghi nhận trường hợp mắc bệnh tả. Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch xâm nhập vẫn rất cao, đặc biệt trong bối cảnh giao lưu thương mại, du lịch giữa Việt Nam với các nước trên thế giới ngày càng mở rộng. Trước thực tế đó, ngày 3/10/2025, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 6778 đề nghị các địa phương trên toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống bệnh tả, triển khai đồng bộ các giải pháp giám sát, điều trị, tuyên truyền và chuẩn bị nguồn lực ứng phó khi dịch xảy ra.

Với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt, không chủ quan, ngày 6/10/2025, trên cơ sở Công văn của Bộ Y tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch tả. Theo đó, Sở Y tế là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, UBND các xã, phường trong việc giám sát, phát hiện sớm ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt là người trở về từ các vùng có dịch. Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, khẩn trương lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, chẩn đoán xác định và triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý kịp thời.

Để bảo đảm công tác ứng phó khi có dịch, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc men và hóa chất khử khuẩn. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi tập trung đông dân cư, khu vực ven sông, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn được yêu cầu sẵn sàng đảm bảo các điều kiện để tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân, thực hiện nghiêm hướng dẫn chuyên môn theo Quyết định số 4178, ngày 31/10/2007 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tả. Ngành Y tế cũng chỉ đạo phân tuyến điều trị rõ ràng, tránh tình trạng quá tải bệnh viện khi có dịch xảy ra.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phú Thọ đặc biệt chú trọng là công tác truyền thông nhằm nâng cao ý thức phòng bệnh trong Nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông của tỉnh đã và đang phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đảm bảo dễ hiểu, dễ nhớ, giúp người dân nắm được đặc điểm bệnh tả, triệu chứng điển hình, đường lây truyền và biện pháp phòng ngừa. Thông điệp truyền thông được tập trung nhấn mạnh như: Ăn chín, uống sôi, bảo vệ nguồn nước, dùng nước sạch; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh; vệ sinh môi trường, thu gom rác... Qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, chủ động các biện pháp phòng, chống bệnh tả, đặc biệt là người trở về từ các quốc gia, khu vực đang có sự gia tăng dịch bệnh tả; không chủ quan, lơ là, kịp thời đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị đúng hướng dẫn khi có dấu hiệu nghi ngờ bị bệnh tả.

Để kiểm soát, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh tả từ cơ sở, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh tả phù hợp với điều kiện thực tế. Các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế triển khai quyết liệt và đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh tả, đặc biệt là đảm bảo việc cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của các ngành, địa phương cùng ý thức tự giác, chủ động của người dân, công tác phòng, chống bệnh tả sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và giữ vững thành quả phòng, chống dịch bệnh trong nhiều năm qua của tỉnh.

Thúy Hường