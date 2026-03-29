Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chỉ đạo khẩn trương xử lý vụ tai nạn giao thông tại Tam Đảo

Như Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã đưa tin, vào khoảng 13 giờ ngày 29/3, tại Km20, quốc lộ 2B thuộc thôn 2, xã Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông đối với xe ô tô chở khách.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 29B-098.15 do ông Lưu Đình Thanh, sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại phường Bạch Mai, TP Hà Nội điều khiển, chở đoàn cán bộ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á, trên xe có khoảng 28 người. Khi đang di chuyển theo hướng từ Khu du lịch Tam Đảo xuống núi, xe bị mất phanh, lao xuống taluy âm bên phải theo chiều đi. Hậu quả làm 3 người bị thương và một số người bị xây sát.

Nhận được thông tin, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã chỉ đạo lực lượng công an, y tế, các cơ quan chức năng nhanh chóng cứu người và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cụ thể, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Sở Xây dựng - cơ quan thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương, tập trung chỉ đạo giải quyết, xử lý vụ việc theo quy định; tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thăm hỏi, động viên các hành khách bị thương; tổ chức khắc phục ngay hư hỏng hạ tầng để đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện lưu thông trên tuyến. Công an tỉnh chỉ đạo công tác phối hợp xử lý hiện trường, đảm bảo giao thông tại khu vực tuyến đường; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện, lực lượng y tế, y tế cơ sở kịp thời cấp cứu, chữa trị cho các hành khách bị thương, giảm thiểu tối đa tổn hại sức khoẻ. UBND xã Tam Đảo phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng, Công an tỉnh trong quá trình xử lý, giải quyết vụ việc.

Chiều cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã trực tiếp có mặt hiện trường, chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả vụ tai nạn và động viên các nạn nhân.

Lực lượng chức năng thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ vụ tai nạn giao thông.

Chiếc xe khách 29 chỗ được đưa lên đường.

Thông tin sơ bộ có 3 trường hợp bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu, số trường hợp nhẹ được đưa đến Trung tâm Y tế Tam Đảo. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, nạn nhân bị chấn thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

P.V