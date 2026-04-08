Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026

Ngày 8/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 chủ trì hội nghị nghe báo cáo tiến độ triển khai các nhiệm vụ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương là thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ và đại diện Hội Golf Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tính đến ngày 7/4/2026, các cơ quan thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương theo đúng kế hoạch. Đối với chương trình khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, UBND tỉnh đã phê duyệt maket sân khấu và kịch bản chương trình.

Đến nay, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, tổ chức tập luyện và các nội dung liên quan cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Dự kiến sơ duyệt chương trình vào 19 giờ 30 phút ngày 14/4/2026; tổng duyệt vào 19 giờ 30 phút ngày 15/4/2026; khai mạc chính thức vào 20 giờ ngày 17/4/2026 (tức ngày 1/3 âm lịch).

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tiến độ triển khai công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Liên quan đến giải Golf Cúp Hùng Vương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Hội golf Phú Thọ triển khai kế hoạch tổ chức với khoảng 600 vận động viên và khách mời tham gia. Dự kiến, lễ khai mạc và thi đấu bảng của đại biểu, khách mời diễn ra tại sân golf Văn Lang vào 6 giờ 30 phút ngày 11/4/2026 (tức ngày 24/2 âm lịch), trao giải vào 12 giờ cùng ngày. Các bảng thi đấu còn lại sẽ được tổ chức tại các sân golf Tam Đảo, Đầm Vạc, Thanh Lanh vào buổi chiều cùng ngày; lễ bế mạc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào 18 giờ cùng ngày.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị.

Công tác chuẩn bị lễ Giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026 đang được tập trung triển khai. Khu Di tích lịch sử Đền Hùng đã lấy ý kiến các sở, ngành liên quan để hoàn thiện kịch bản, trình UBND tỉnh phê duyệt. Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng phương án bố trí ăn, nghỉ cho đại biểu tham dự lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ báo cáo kết quả công tác tuyên truyền trước Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Đối với các hoạt động khác, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai theo đúng kế hoạch. Hiện 18 cụm xã, phường cũng tích cực chuẩn bị tham gia các hoạt động của lễ hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cơ sở vật chất, chỉnh trang đô thị và vệ sinh môi trường đang được các cơ quan thành viên Ban tổ chức tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đề ra, góp phần tổ chức thành công Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng năm 2026.

Lãnh đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng báo cáo kịch bản chi tiết chương trình lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời bàn các giải pháp để công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho các hoạt động diễn ra xuyên suốt Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa, du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026.

Lãnh đạo xã Hy Cương đề xuất một số nội dung quan trọng tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 Nguyễn Huy Ngọc biểu dương, đánh giá cao sự chủ động vào cuộc của các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương là thành viên Ban tổ chức Giỗ Tổ trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Để chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho một số nội dung của Giỗ Tổ Hùng Vương 2026, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai các nội dung công việc đúng tiến độ, chất lượng; phối hợp chặt chẽ với Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các sở, ngành, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt cho các hoạt động phần lễ, đảm bảo chu đáo, bài bản, trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống và an toàn tuyệt đối.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành trung ương tham dự Chương trình khai mạc lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026; lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026; xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở, ngành, đơn vị và các xã, phường phải rà soát lại các nhiệm vụ được giao; tiếp tục thực hiện tốt công tác chuẩn bị về hậu cần, đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường; đồng thời chủ động xây dựng phương án xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với giải Golf Cúp Hùng Vương được tổ chức vào ngày 11/4/2026, các thành viên Ban Tổ chức giải đấu tiếp tục chủ động, tích cực chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện để tổ chức thành công giải đấu.

Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tôn vinh văn hóa thời đại Hùng Vương, quảng bá hình ảnh quê hương, con người Phú Thọ. Đồng chí cũng cho ý kiến chỉ đạo đối với một số kiến nghị, đề xuất của các sở, ngành, địa phương tại hội nghị.

Đức Anh