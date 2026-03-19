Chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 19/3, Ban Thường vụ Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để chuẩn bị Đại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 và tổng kết Hội báo Xuân năm 2026. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức Đại hội với các nội dung chương trình, kịch bản điều hành, công tác tuyên truyền, khánh tiết, hậu cần và khách mời của Đại hội.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra trong 1 ngày và dự kiến thời gian diễn ra Đại hội trong khoảng thời gian từ 15/4 đến 25/4/2026. Dự kiến tham dự Đại hội có 265 đại biểu chính thức đại diện hội viên của các chi hội và 100 đại biểu khách mời.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh chuẩn bị các nội dung Đại hội Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đội ngũ những người làm báo trong tỉnh nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, trách nhiệm, phát huy dân chủ và tinh thần đoàn kết. Qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội.

Đồng chí Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh tặng Giấy khen của Ban tổ chức Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 cho các tập thể.

Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 diễn ra trong 2 ngày từ ngày 26 -27/2/2026, với sự tham gia của 9 gian trưng bày đến từ các sở, ngành, cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026 là sự kiện được đánh giá là một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho những ngày đầu xuân mới.

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh cùng các cá nhân được Ban tổ chức Hội Báo Xuân 2026 tặng Giấy khen.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc khi tham gia tổ chức Hội Báo Xuân Phú Thọ 2026.

Cao Tuấn