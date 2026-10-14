Chung tay đưa động vật hoang dã về tự nhiên

Rừng không chỉ là nơi lưu giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá mà còn là mái nhà của muôn loài động vật hoang dã. Từ những hành động như nói không với săn bắt, nuôi nhốt trái phép đến kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, mỗi người đều có thể chung tay bảo vệ sự sống và gìn giữ màu xanh cho thiên nhiên. Mỗi cá thể được trở về với tự nhiên là thêm một mầm sống được chở che, góp phần gìn giữ sự cân bằng sinh thái.

Cá thể cu li nhỏ được kiểm tra, xác minh trước khi thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng đặc dụng thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Phu Canh, thôn Thầm Luông, xã Quy Đức.

Mới đây, UBND xã Sơn Lương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Yên Lập, Công an xã, Trưởng thôn Đại Cao và Tổ bảo vệ rừng thôn Đại Cao tổ chức thả 2 cá thể động vật hoang dã, gồm 1 cá thể cu li và 1 cá thể diều hoa về môi trường tự nhiên. Qua kiểm tra, xác minh, cả hai cá thể có tình trạng sức khỏe bình thường. Trong đó, cá thể cu li có trọng lượng khoảng 0,5 kg, thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; cá thể diều hoa có trọng lượng khoảng 1,5 kg, thuộc nhóm IIB.

Chia sẻ về sự việc, ông Nguyễn Văn Hợi, ở thôn Mỹ Xuân là một trong hai hộ dân phát hiện động vật hoang dã đi lạc vào nhà, cho biết khi phát hiện cá thể cu li xuất hiện trong sân, ông đã chủ động thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn xử lý. Trên cơ sở xác minh, các cơ quan chức năng phối hợp tiếp nhận, quản lý và tổ chức thả động vật về tự nhiên theo quy định.

Quá trình thực hiện có sự tham gia của chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm, công an và lực lượng bảo vệ rừng tại cơ sở, góp phần bảo đảm việc xử lý đúng quy định, phù hợp với đặc điểm của từng loài.

Cá thể diều hoa được lực lượng chức năng thả về môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Yên Lập cho biết, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tại khu dân cư, trường học và các cộng đồng sống gần rừng. Nội dung tuyên truyền tập trung hướng dẫn người dân cách ứng xử an toàn khi phát hiện động vật hoang dã, nhận biết những hành vi bị nghiêm cấm và chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sơn, sự phối hợp tích cực từ cơ sở có ý nghĩa quan trọng trong việc phát hiện, tiếp nhận và xử lý kịp thời các vụ việc, hạn chế nguy cơ động vật hoang dã bị săn bắt, mua bán hoặc xâm hại.

Trước đó, UBND phường Hòa Bình phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hòa Bình, Công an phường Hòa Bình, UBND xã Quy Đức, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phu Canh tổ chức thả 1 cá thể cu li nhỏ về môi trường tự nhiên sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, kiểm tra và chăm sóc theo quy định.

Theo kết quả xác minh, cá thể cu li nhỏ được phát hiện đi lạc trong Khu đô thị Zen Village thuộc phường Hòa Bình, có trọng lượng khoảng 0,2 kg, tình trạng sức khỏe bình thường. Đây là loài động vật thuộc nhóm IB - loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định tại Phụ lục I, Thông tư số 85/2025/BNNMT ngày 31/12/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp.

Việc tiếp nhận và thả động vật rừng về tự nhiên là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học. Để thực hiện hiệu quả, lực lượng kiểm lâm chú trọng phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các đơn vị liên quan trong xác minh nguồn gốc, đánh giá tình trạng sức khỏe của động vật, hoàn thiện thủ tục tiếp nhận và lựa chọn môi trường thả phù hợp. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã tiếp tục được quan tâm.

Từ những trường hợp tại phường Hòa Bình và xã Sơn Lương có thể thấy, sự phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng kiểm lâm và người dân đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Việc phát hiện, thông báo và bàn giao động kịp thời đã tạo điều kiện để các cá thể được tiếp nhận, chăm sóc và trở về môi trường sống phù hợp, đồng thời lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên trong cộng đồng.

Bảo vệ động vật hoang dã không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách mà còn là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Mỗi người dân có thể góp sức bằng những việc làm cụ thể: không săn bắt, tiêu thụ động vật rừng, không tiếp tay cho các hành vi vi phạm và chủ động thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện động vật hoang dã, nhất là loài quý, hiếm. Từ những hành động nhỏ nhưng thiết thực, mỗi người cùng góp phần gìn giữ đa dạng sinh học, xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Hoàng Hương