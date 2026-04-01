Chuyển giao và tiếp nhận 5 tổ chức đảng về Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

Ông Trần Cẩm Tú nhấn mạnh việc chuyển giao, tiếp nhận 5 đảng bộ là sự tiếp tục thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo của Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Phạm Minh Chính, đại diện Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng bộ chuyển giao, tiếp nhận chụp ảnh chung. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 1/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp tổ chức hội nghị chuyển giao, tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên.

Các đồng chí: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bí thư Đảng ủy Chính phủ; Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng Trung ương; tập thể thường trực Đảng ủy của 5 tổ chức đảng được chuyển giao, tiếp nhận.

Theo các Quyết định chuyển giao và tiếp nhận, chuyển giao 5 đảng bộ từ trực thuộc Đảng ủy Chính phủ về trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, bao gồm: Đảng bộ Đài Truyền hình Việt Nam, Đảng bộ Đài Tiếng nói Việt Nam, Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Đảng bộ Viện hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan trong thời gian trực thuộc Đảng ủy Chính phủ; khẳng định các cơ quan đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động hiệu quả, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả đạt được là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và đóng góp của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mong các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy những thành tích đã có, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, Thủ tướng đề nghị các đảng bộ sau khi chuyển sang Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ghi nhận các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã chủ động phối hợp, kịp thời chuẩn bị đầy đủ các nội dung chuyển giao, tiếp nhận các tổ chức đảng và đảng viên đảm bảo theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Đồng chí nhấn mạnh việc chuyển giao, tiếp nhận đối với 5 đảng bộ là sự tiếp tục thực hiện các chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đồng thời tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng được tiếp nhận cần nhanh chóng ổn định tổ chức, bám sát Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 2, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp để rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc theo mô hình quản lý mới. Đồng thời khẩn trương phân công nhiệm vụ, duy trì nề nếp sinh hoạt, gắn với công tác xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, từng đơn vị.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các Kết luận Hội nghị Trung ương về phát triển kinh tế-xã hội; các nghị quyết về đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và về đổi mới, tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai các quy định thi hành Điều lệ Đảng; đặc biệt chú trọng công tác chính trị, tư tưởng...

Các đảng ủy phải tập trung sắp xếp, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng bên trong của các cơ quan, đơn vị để phù hợp với tổ chức mới, đồng thời tăng cường xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của Đảng để đảm bảo sự liên tục, ổn định và không làm gián đoạn hoạt động của các đảng bộ, của các cơ quan, đơn vị.

Đồng chí khẳng định Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, thống nhất trách nhiệm, nỗ lực, quyết tâm, các tổ chức đảng sau tiếp nhận sẽ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã đề ra.

Nguồn TTXVN