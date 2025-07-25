Chuyển nhượng 25/7: Arsenal đón tân binh thứ 5, MU sắp “chốt sổ”

{title}
Chuyển nhượng 25/7, Arsenal đón tân binh thứ 5 trong kỳ chuyển nhượng Hè 2025 trong khi MU có thể sẽ không mua thêm gương mặt nào.
Theo những thông tin chuyển nhượng mới nhất 25/7, Arsenal đã hoàn tất việc ký hợp đồng với trung vệ trẻ người Tây Ban Nha - Cristhian Mosquera từ Valencia theo một bản hợp đồng dài hạn. Cầu thủ 20 tuổi là tân binh thứ 5 cập bến Emirates trong kỳ chuyển nhượng Hè này.
Cristhian Mosquera ra mắt Arsenal. (Ảnh: Getty)
Theo trang chủ Arsenal, Mosquera đã ký hợp đồng có thời hạn 5 năm sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế tại London. Dù mức phí không được công bố chính thức, truyền thông Anh như Sky Sports và BBC tiết lộ mức giá chuyển nhượng vào khoảng 13 triệu Bảng (15 triệu Euro), kèm các điều khoản phụ có thể nâng tổng giá trị lên cao hơn.
Trước khi có đươck Mosquera, Arsenal đã chiêu mộ thành công 4 gương mặt là Kepa, Zubimendi, Nørgaard và Madueke. Tổng số tiền mà Pháo thủ chi ra Hè 2025 đã lên đến hơn 130 triệu Bảng.
Trong một diễn biến khác MU có thể sẽ không mua thêm gương mặt nào trong phần còn lại của kỳ chuyển nhượng Hè năm nay sau khi đã có Mbeumo và Cunha cùng cầu thủ trẻ Leon.
HLV Amorim cũng mong muốn bổ sung thêm nhân sự cho tuyến tiền vệ và hậu vệ nhưng việc còn rất nhiều cầu thủ chưa bán được khiến Quỷ đỏ gặp khó trong khâu tăng cường nhân sự.
Trang tin Manchester Evening News khẳng định đội chủ sân Old Trafford sẽ rất khó bổ sung thêm cầu thủ mới nếu không bán đi một vài gương mặt trong thời gian tới.
Nguồn vov.vn
