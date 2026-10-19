Cô giáo Trần Thị Hiền - Bền bỉ cống hiến, tận tâm với nghề

Hơn 20 năm gắn bó với sự nghiệp giáo dục, cô giáo Trần Thị Hiền, sinh năm 1982, giáo viên môn Vật lý, Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Lập Thạch, xã Lập Thạch không ngừng nỗ lực đổi mới phương pháp giảng dạy, đồng hành cùng học sinh trên hành trình chinh phục tri thức. Cô đã bồi dưỡng được nhiều học sinh giỏi (HSG) môn Vật lý cấp tỉnh, đỗ Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Từ những giờ học trên lớp đến các hội thi giáo viên giỏi, từ việc nghiên cứu đến thiết kế bài giảng, cô luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự say mê nghề nghiệp.

Cô giáo Trần Thị Hiền luôn gắn giảng dạy với thực hành, gieo niềm đam mê học môn Vật ý cho học sinh.

Gieo niềm đam mê cho học sinh

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch, nay là xã Liên Hòa, tỉnh Phú Thọ, từ khi ngồi trên ghế trường phổ thông, Trần Thị Hiền đã mơ ước trở thành cô giáo. Tốt nghiệp THPT, Hiền thi đỗ vào chuyên ngành sư phạm Vật lý kỹ thuật công nghiệp, Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Sau đó, cô tiếp tục học và hoàn thành cử nhân sư phạm. Năm 2005, cô giáo trẻ Trần Thị Hiền về công tác tại Trường THCS Tiên Lữ, xã Tiên Lữ. Với tình yêu nghề và khát vọng cống hiến, cô Hiền không ngừng phấn đấu, nỗ lực học hỏi, trau dồi chuyên môn, tích cực trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để tìm ra phương pháp giảng dạy khoa học, thú vị, thu hút học sinh vào bài học, “gieo” vào lòng các em niềm đam mê môn Vật lý. Nhờ đó, các giờ học của cô, học sinh luôn hào hứng, sôi nổi và dành cho cô tình cảm trìu mến. Dưới sự dìu dắt, hướng dẫn của cô Hiền, đã có nhiều học sinh đoạt giải HSG cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2010, 2013, 2015, 2017, cô giáo Trần Thị Hiền đoạt giải Nhất kỳ thi giáo viên giỏi cấp huyện; năm 2013 và 2017, cô đoạt giải Ba kỳ thi giáo viên giỏi cấp tỉnh; giải Nhất thiết kế bài giảng E-learning cấp huyện; năm 2015 đoạt giải Nhì cuộc thi dạy học tích hợp theo chủ đề cấp tỉnh; năm 2018, đoạt giải Nhất cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp huyện...

Tháng 10/2018, cô chuyển công tác về Trường THCS Lập Thạch - đây là Trường THCS Chuyên của huyện Lập Thạch, chất lượng học sinh đầu vào cao, đòi hỏi giáo viên phải nỗ lực hơn. Để khơi dậy niềm yêu thích môn Vật lý ở học sinh, cô tiếp tục rèn nghề, tìm tòi phương pháp dạy học phù hợp với đặc điểm nhận thức của từng lứa tuổi, giúp các em tiếp cận kiến thức khoa học một cách chủ động, dễ hiểu, từng bước hình thành tư duy khoa học, đồng thời biết vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.

Trong giảng dạy, cô Hiền luôn gắn lý thuyết với các hiện tượng thực tế, tăng cường hoạt động thực hành thí nghiệm và trải nghiệm khoa học; khuyến khích học sinh quan sát, tìm tòi, đặt câu hỏi, tự khám phá những điều mới mẻ từ các hiện tượng xung quanh. Cô được Ban Giám hiệu nhà trường tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia bồi dưỡng đội tuyển HSG lớp 9. Kết quả, đội tuyển HSG lớp 9 môn Vật lý của trường năm nào cũng đạt kết quả cao. Không chỉ tập trung vào hoạt động giảng dạy trực tiếp, cô còn tích cực tham gia nghiên cứu, thiết kế học liệu và đổi mới hình thức tổ chức dạy học.

Những năm gần đây, HSG môn Vật lý lớp 9 do cô Hiền bồi dưỡng đạt nhiều giải cấp tỉnh. Đặc biệt, trong kỳ thi vào lớp 10 THPT hằng năm, môn Vật lý do cô Hiền giảng dạy có nhiều học sinh thi đỗ vào các lớp chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Những kết quả này tiếp tục minh chứng cho năng lực chuyên môn, sự tâm huyết, tận tụy của cô trong công tác giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Tấm gương dẫn dắt chuyên môn

Với nền tảng chuyên môn được tích lũy qua hơn 20 năm công tác, cùng vai trò Tổ trưởng Tổ khoa học tự nhiên của nhà trường, cô Hiền có điều kiện chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi phương pháp tổ chức học tập và cùng đồng nghiệp tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Cô luôn lan tỏa năng lượng giảng dạy, tinh thần trách nhiệm, khả năng phối hợp và sự chủ động trong tổ chức các hoạt động chuyên môn. Đồng thời khuyến khích các giáo viên trong Tổ khoa học tự nhiên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu bài giảng, nâng cao chất lượng dạy và học.

20 năm qua, cô Hiền đã 12 lần được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tiêu biểu phải kể đến năm 2011, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; năm 2014, 2018, được Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) tặng Bằng khen; năm 2017 được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Năm 2020, cô vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2026, cô được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hiệu trưởng Trường THCS Lập Thạch Dương Chiến Thắng khẳng định: Cô giáo Trần Thị Hiền luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, phấn đấu vươn lên, bền bỉ với công việc của nhà giáo, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm mục tiêu phấn đấu. Từ những giờ học Vật lý đến các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, từ thành tích chuyên môn cá nhân đến trách nhiệm của người tổ trưởng, cô đã thực sự là người dẫn dắt chuyên môn năng động, sáng tạo đến học sinh và đồng nghiệp, góp phần tạo nên những giá trị thiết thực cho nhà trường và ngành Giáo dục địa phương.

Hành trình phấn đấu và thành tích của cô Hiền là minh chứng cho sự tận tâm, bền bỉ, tinh thần học hỏi và ý thức trách nhiệm của người giáo viên trong sự nghiệp trồng người, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng đổi mới, hiệu quả, xứng đáng là tấm gương sáng cho giáo viên và học sinh noi theo.

Xuân Hùng