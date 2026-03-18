Cơ hội nghề nghiệp ngành cơ khí khuôn mẫu

Cơ khí khuôn mẫu đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay. Từ các doanh nghiệp FDI đến nhà máy trong nước, tất cả đều cần đội ngũ kỹ thuật viên, thợ gia công và kỹ sư khuôn mẫu có tay nghề. Chính vì vậy, ngành cơ khí khuôn mẫu đang mở ra hàng loạt cơ hội nghề nghiệp ngành cơ khí khuôn mẫu hấp dẫn, mức thu nhập ổn định và con đường phát triển bền vững cho người lao động.

Tổng quan về ngành cơ khí khuôn mẫu

Ngành cơ khí khuôn mẫu liên quan đến việc thiết kế, chế tạo và bảo dưỡng các loại khuôn dùng để sản xuất hàng loạt như khuôn nhựa, khuôn dập, khuôn đúc... Đây là những bộ phận quan trọng giúp tạo ra linh kiện điện tử, chi tiết ô tô – xe máy, thiết bị gia dụng, bao bì nhựa và hàng nghìn sản phẩm khác trong đời sống.

Nhờ tính ứng dụng rộng rãi và tính chính xác cao, cơ khí khuôn mẫu được xem là “trái tim” của ngành chế tạo. Bất kỳ doanh nghiệp nào muốn sản xuất sản phẩm số lượng lớn, ổn định đều cần hệ thống khuôn chuẩn và đội ngũ chuyên môn giỏi để vận hành. Điều này khiến nhu cầu về nhân lực ngành cơ khí khuôn mẫu luôn tăng đều qua từng năm.

Ngành cơ khí khuôn mẫu là làm những gì?

Nếu bạn đang quan tâm đến các nghề kỹ thuật và muốn tìm hiểu một lĩnh vực có tiềm năng phát triển mạnh, cơ khí khuôn mẫu chắc chắn là lựa chọn đáng chú ý. Vậy ngành này thực chất làm gì? Dưới đây là những công việc ngành cơ khí khuôn mẫu cần làm:

Thiết kế khuôn mẫu: Sử dụng các phần mềm thiết kế và mô phỏng tạo ra các bản vẽ và mô hình khuôn mẫu sử dụng.

Chế tạo khuôn mẫu: Sử dụng các công cụ và kỹ thuật gia công để tạo ra các khuôn mẫu. Có thể chế tạo từ các vật liệu như kim loại, nhựa, gỗ và composite.

Sửa chữa và điều chỉnh khuôn mẫu: Điều chỉnh và sửa chữa các khuôn mẫu đảm bảo tính chính xác và hiệu quả.

Lắp ráp và kiểm tra khuôn mẫu: Lắp ráp các bộ phận khuôn mẫu. Tiếp theo là tiến hành kiểm tra để đảm bảo chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật.

Quản lý dự án khuôn mẫu: Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ, quản lý nguồn lực cho các dự án chế tạo khuôn mẫu.

Nhu cầu nhân lực ngành cơ khí khuôn mẫu hiện nay

Trong bối cảnh các doanh nghiệp FDI liên tục mở rộng nhà máy tại Việt Nam, nhu cầu nhân lực ngành cơ khí khuôn mẫu đang tăng mạnh và duy trì mức thiếu hụt cao. Đây là nhóm ngành kỹ thuật đặc thù, yêu cầu tay nghề cao, am hiểu thiết kế – gia công – vận hành máy CNC, trong khi số lượng lao động được đào tạo bài bản chưa đáp ứng đủ thực tế.

Các doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử, ô tô – xe máy, nhựa, thiết bị gia dụng... đều cần đội ngũ kỹ thuật khuôn mẫu để phục vụ khâu tạo khuôn, thử khuôn và bảo trì khuôn. Chính vì vậy, người có chuyên môn về cơ khí khuôn mẫu dễ dàng tìm được việc làm ngay sau khi học xong.

Đây cũng là một trong những ngành được đánh giá là khó bị thay thế bởi máy móc, bởi các khâu thiết kế – phân tích – chỉnh sửa vẫn cần kỹ sư và kỹ thuật viên có kinh nghiệm thực tế.

Mức lương của ngành cơ khí khuôn mẫu

Mức lương của ngành cơ khí khuôn mẫu hiện khá hấp dẫn so với mặt bằng chung của nhiều ngành kỹ thuật khác. Tùy theo vị trí, kinh nghiệm và quy mô doanh nghiệp, mức thu nhập cụ thể như sau:

Mới ra trường/ ít kinh nghiệm: Mức lương dao động khoảng 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Có kinh nghiệm từ 3 - 5 năm: Mức lương dao động khoảng 13 - 20 triệu đồng/tháng.

Có kinh nghiệm trên 5 năm: Mức lương có thể lên đến 20 - 35 triệu đồng/tháng.

Ngoài mức lương cứng, nhân viên làm trong ngành này còn có thêm các phụ cấp khi tăng ca hoặc thưởng theo năng suất.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành cơ khí khuôn mẫu

Ngành cơ khí khuôn mẫu mở ra rất nhiều hướng đi hấp dẫn cho những ai có tay nghề và tư duy kỹ thuật. Với sự phát triển mạnh mẽ của các lĩnh vực như sản xuất ô tô, điện tử, nhựa, thiết bị gia dụng và công nghiệp hỗ trợ, nhu cầu về kỹ thuật viên và kỹ sư khuôn mẫu ngày càng tăng cao.

Người làm nghề không chỉ dừng lại ở vị trí vận hành máy mà còn có thể tiến xa hơn như thiết kế khuôn, lập trình CNC, quản lý dây chuyền sản xuất hoặc trở thành chuyên gia tối ưu quy trình. Sau vài năm kinh nghiệm, bạn có thể đảm nhận các vai trò quan trọng như trưởng nhóm, quản lý xưởng, kỹ sư R&D hoặc mở xưởng gia công khuôn riêng nếu có định hướng kinh doanh.

Đặc biệt, đây là ngành có tính ứng dụng toàn cầu, vì vậy cơ hội làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước luôn rộng mở.

Hy vọng với những thông tin trên đây sẽ giúp bạn hiểu hơn về ngành cơ khí khuôn mẫu. Từ đó có thể đưa ra được sự lựa chọn đúng đắn.