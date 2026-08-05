Cơ khí chính xác - Động lực mới cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Cơ khí chính xác được xem là ngành công nghiệp cốt lõi, giữ vai trò then chốt trong chuỗi sản xuất của các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử, thiết bị y tế, tự động hóa và công nghệ cao. Phát triển cơ khí chính xác không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp mà còn mở ra cơ hội để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển theo hướng hiện đại và bền vững.

Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1) không ngừng đầu tư công nghệ, mở rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Nhận thức rõ vai trò của công nghiệp hỗ trợ đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất. Đặc biệt, Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025 đã tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đầu tư thiết bị hiện đại, nâng cao năng lực quản trị và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Thực hiện các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương về phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có lĩnh vực cơ khí chính xác, tỉnh đã chủ động ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Hằng năm, Sở Công Thương phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng đề án, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc triển khai đúng quy định và phát huy hiệu quả. Qua đó, nhiều doanh nghiệp đã được hỗ trợ đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, từng bước đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng trong và ngoài nước.

Cùng với việc thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, ứng dụng công nghệ CNC, robot, tự động hóa và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

Là doanh nghiệp FDI tiêu biểu trong lĩnh vực cơ khí chính xác, Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (VPIC1), Khu công nghiệp Khai Quang, hiện sản xuất linh kiện cho ngành ô tô, xe máy, thiết bị y tế, thiết bị thể thao và nhiều lĩnh vực công nghiệp khác. Sản phẩm của doanh nghiệp đang tham gia chuỗi cung ứng của nhiều thương hiệu lớn như Honda, Toyota, VinFast cùng nhiều đối tác quốc tế.

Ông Wu Tsong-Wuu - Tổng Giám đốc VPIC1 cho biết: Sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra nhiều cơ hội cho ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Trước xu thế đó, doanh nghiệp không chỉ đặt mục tiêu mở rộng quy mô sản xuất mà còn chú trọng nâng cao chất lượng tăng trưởng thông qua đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa và chuyển đổi số. Hiện nay, VPIC1 đang ứng dụng hệ thống gia công CNC, robot và các dây chuyền sản xuất tự động nhằm nâng cao năng suất, ổn định chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của khách hàng quốc tế. Không chỉ tập trung vào các sản phẩm truyền thống, doanh nghiệp còn từng bước mở rộng sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như thiết bị y tế, thiết bị thể thao và các sản phẩm cơ khí chính xác phục vụ ngành công nghệ cao.

Đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là những yếu tố quyết định giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thực tiễn cũng cho thấy, sự phát triển của các doanh nghiệp cơ khí chính xác đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với doanh nghiệp trong nước. Thông qua hoạt động hợp tác sản xuất, cung ứng linh kiện và chuyển giao kinh nghiệm quản lý, nhiều doanh nghiệp từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành cơ khí chính xác vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn, nhất là nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao còn thiếu, năng lực nghiên cứu, thiết kế và chế tạo sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế. Nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, năm 2026, Sở Công Thương đã ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh, tập trung tuyên truyền, phổ biến các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, năng lực sản xuất và kết nối thị trường; đẩy mạnh quảng bá sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ; khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng doanh nghiệp.

Với những định hướng đúng đắn, sự đồng hành của các cấp, các ngành cùng tinh thần chủ động đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, ngành cơ khí chính xác được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ của Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững.

Lệ Oanh