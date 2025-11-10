Con đường hoa dã quỳ nở vàng rực ở Vườn quốc gia Ba Vì

Tháng 11, hoa dã quỳ bắt đầu bung nở dọc trên đường dẫn lên Vườn quốc gia Ba Vì, thu hút khách du lịch đến chụp ảnh, dù thời tiết chưa thuận lợi.

Vườn Quốc gia Ba Vì nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía tây. Tổng diện tích vườn hơn 9.700 ha thuộc địa giới hành chính của 7 xã, phường thuộc Hà Nội và Phú Thọ.

Nơi đây có khí hậu trong lành, mát mẻ, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp. Tháng 11, hoa dã quỳ nở vàng rực tại vườn. Ảnh: VQG Ba Vì

Khách lên Vườn Quốc gia theo con đường nhựa hai chiều, sau khi mua vé vào cổng với giá 60.000 đồng. Dọc tuyến có nhiều điểm dừng chân để cắm trại, ăn uống hay các khu nghỉ dưỡng.

Hoa dã quỳ bung nở rực rỡ hai bên, có đoạn kéo dài khoảng 3 km. Ảnh: Blog của Rọt

Travel Blogger Bùi Ngọc Công - “Blog của Rọt”, người Quảng Nam hiện sống và làm việc ở Hà Nội, lên Ba Vì cuối tuần qua. Anh cho biết khởi hành ở Hà Nội khoảng 3h30 và gần 5h30 có mặt ở Ba Vì. Ngoài hoa dã quỳ, mùa này còn là thời điểm thuận lợi để săn mây.

Anh cho biết 5h30 là thời điểm săn mây đẹp nhất, nhưng không phải ngày nào cũng có mây vì còn phụ thuộc thời tiết. Ảnh: Blog của Rọt

Rừng hoa dã quỳ ở Ba Vì rộng khoảng 10 ha, chia thành nhiều khu. Theo các cán bộ khoa học Vườn quốc gia Ba Vì, hoa dã quỳ được đưa vào trồng thử nghiệm từ những năm 1930.

Anh Công cho hay hoa ở phía dưới nở dày và đẹp hơn, không cần phải lên quá cao. Ảnh: Ngọc Vy/VQG Ba Vì

Hoa dã quỳ còn được gọi bằng các tên khác như cúc quỳ, sơn quỳ hay hướng dương dại, hướng dương Mexico... Cây dễ mọc, sinh trưởng nhanh, ra hoa vào dịp cuối thu, đầu đông. Mỗi bông hoa thường có 10-12 cánh, tròn to khoảng 8-10 cm. Ảnh: Blog của Rọt

Thời tiết những ngày đầu tháng 11 ở Hà Nội và khu vực lân cận không đẹp, trời âm u, nhiều mây và mưa nhỏ nhưng vẫn có nhiều khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Ảnh: Ngọc Vy/VQG Ba Vì

Bùi Ngọc Công cho biết khoảng một tuần tới hoa sẽ nở bung và đẹp hơn. Theo dự báo thời tiết, trời có nắng từ giữa đến cuối tuần này, thuận lợi cho di chuyển và chụp ảnh. Ảnh: Blog của Rọt

Nằm trên độ cao khoảng 1.000 m, Ba Vì có khí hậu trong lành, mát mẻ. Sáng sớm và chiều tối, nhiệt độ lạnh hơn so với khu vực nội thành Hà Nội, du khách nên mang theo áo ấm. Lưu ý không hái hoa, xả rác, để xe đúng chỗ quy định.

Sau khi tham quan Vườn Quốc gia Ba Vì, du khách có thể kết hợp ghé các điểm du lịch nổi tiếng xung quanh như Thiên Sơn - Suối Ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, hồ Tiên Sa, nhiều di tích lịch sử, văn hóa như: đền Thượng, đền Trung, đền Hạ, đền thờ Bác Hồ, tháp Báo Thiên, động Ngọc Hoa. Ảnh: Hoàng Minh

