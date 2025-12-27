Công bố bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước

“Kết nối tri thức với cuộc sống” được Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn là bộ sách giáo khoa thống nhất trong cả nước từ năm học tới.

Quyết định được Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ký ngày 26/12, có hiệu lực từ năm học 2026-2027.

Để đưa ra lựa chọn này, Bộ cho biết đã đối chiếu các tiêu chí với ba bộ sách giáo khoa hiện hành. Theo đó, “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đáp ứng đầy đủ và “nổi trội hơn cả” khi đang được dùng rộng rãi và ổn định ở 34 tỉnh, thành với quy mô học sinh lớn nhất.

Đồng thời, bộ sách này có khả năng chỉnh lý và mức độ sẵn sàng cao nhất, vì Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đủ năng lực kỹ thuật, kho vận, phân phối để cung ứng trên phạm vi cả nước. Việc chọn bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” cũng sẽ hạn chế tối đa tác động đến giáo viên, học sinh và phụ huynh.

Sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Ảnh: Hoàng Giang

Chủ trương đa dạng sách giáo khoa được Quốc hội thông qua năm 2014, với kỳ vọng phá thế độc quyền biên soạn, tăng quyền chủ động cho giáo viên và tiếp cận các mô hình giáo dục quốc tế.

Tuy nhiên, khi chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai từ năm 2020, nhiều vướng mắc bộc lộ. Phần lớn trong gần hai triệu giáo viên chưa quen với việc tự thiết kế học liệu; công tác tập huấn bị gián đoạn do đại dịch; việc lựa chọn sách giáo khoa vẫn mang tính hành chính. Với phụ huynh, chi phí sách tăng cao và việc mỗi nơi dùng mỗi bộ khác nhau khiến sách khó tái sử dụng, phát sinh chi phí xã hội lớn.

Trong bối cảnh đó, giữa tháng 8/2025, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị - về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - yêu cầu xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất cả nước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá việc này giúp giảm sự phân mảnh về học liệu, thuận lợi cho dạy và học. Giáo viên sẽ được tiếp cận chương trình với chung thiết kế sư phạm, cấu trúc bài học, thuật ngữ, chuẩn kiến thức - kỹ năng. Còn các địa phương giảm áp lực chọn tài liệu và chênh lệch.

Với học sinh, một bộ sách dùng chung tạo sự bình đẳng, có kiến thức xuyên suốt từ lớp 1 đến 12, trong phát triển năng lực. Đây cũng là tiền đề để Việt Nam hướng tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa vào năm 2030. Bộ khẳng định sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến của người dân, chuyên gia để nâng cao chất lượng dạy và học.

Các chuyên gia kỳ vọng việc dùng một bộ sách như trước không đồng nghĩa với quay lại tư duy dạy và học phụ thuộc vào sách. Trọng tâm của cải cách vẫn nằm ở chương trình và đội ngũ giáo viên: làm rõ chuẩn đầu ra, cập nhật nội dung phù hợp với thực tiễn, đồng thời bồi dưỡng năng lực sư phạm.

Nguồn vnexpress.net