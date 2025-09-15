Công dân Nga có thể đến Trung Quốc mà không cần visa từ ngày 15/9

Từ ngày 15/9/2025, công dân Nga mang hộ chiếu phổ thông có thể nhập cảnh vào Trung Quốc mà không cần thị thực (visa), với thời gian lưu trú tối đa 30 ngày.

Theo Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc, chính sách miễn thị thực thí điểm của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 15/9/2025 đến hết ngày 14/9/2026, kéo dài trong 1 năm. Việc nhập cảnh miễn thị thực áp dụng cho du lịch, công tác, thăm thân nhân, bạn bè và quá cảnh. Đối với công việc, học tập hoặc hoạt động báo chí, cũng như đối với lái xe, người vận chuyển hàng hóa và các nhà vận tải, công dân Nga vẫn cần có thị thực.

Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc cho biết, không có hạn chế về số lần chuyến đi hoặc tổng thời gian lưu trú tại Trung Quốc trong vòng một năm. Tuy nhiên, hộ chiếu phổ thông của công dân Nga phải có hiệu lực ít nhất 6 tháng sau ngày dự định rời khỏi Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những trường hợp nhân đạo đặc biệt, việc nhập cảnh vẫn có thể được phép với thời gian hiệu lực ngắn hơn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Trung Quốc cuối tháng 8 vừa qua. Ảnh: Sputnik/TTXVN

Chính sách thị thực thử nghiệm của Trung Quốc với công dân Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tới thăm Trung Quốc mới đây. Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga cho biết, chính sách này có thể thúc đẩy du khách Nga đến Trung Quốc tăng 40%. Theo cơ quan biên phòng Nga, hơn 1 triệu người Nga đã đến Trung Quốc trong nửa đầu năm 2025, tăng gần 30% so với năm trước, đưa Trung Quốc trở thành điểm đến được ghé thăm nhiều thứ năm của công dân Nga.

Nguồn vov.vn