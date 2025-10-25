Công ước Hà Nội: Vai trò chủ động và đáng tin cậy của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác đa phương

Sáng 25/10, Công ước Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng – còn được gọi là “Công ước Hà Nội” – đã chính thức được mở ký tại Hà Nội. Đây được xem là dấu mốc lịch sử trong hợp tác quốc tế nhằm xây dựng trật tự pháp lý toàn cầu trên không gian mạng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu đề dẫn Phiên thảo luận toàn thể cấp cao thứ nhất tại Lễ mở ký Công ước Hà Nội, chiều 25/10/2025. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Tân Hoa xã (Trung Quốc), lễ mở ký với chủ đề “Chống tội phạm mạng – Chia sẻ trách nhiệm – Hướng tới tương lai” có sự tham dự của Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, cùng lãnh đạo và đại diện cấp cao của khoảng 110 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế.

Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nhấn mạnh việc Việt Nam chủ trì sự kiện và là quốc gia đầu tiên ký Công ước Hà Nội thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với thượng tôn pháp luật, thực thi đầy đủ nghĩa vụ quốc tế và góp phần củng cố trật tự pháp lý toàn cầu trong không gian mạng.

Theo hãng tin này, Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò chủ động, đáng tin cậy và có trách nhiệm trong việc thúc đẩy hợp tác đa phương, đồng thời là hình mẫu về năng lực tổ chức các diễn đàn quốc tế cấp cao.

Trong khi đó, hãng tin AFP của Pháp mô tả Công ước Hà Nội là khuôn khổ pháp lý toàn cầu đầu tiên nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống các loại tội phạm kỹ thuật số – từ lừa đảo xuyên biên giới, rửa tiền đến tội phạm mạng có tổ chức.

AFP dẫn thông điệp của Tổng Thư ký Antonio Guterres, cho rằng lễ mở ký tại Hà Nội là “một cột mốc quan trọng nhưng mới chỉ là điểm khởi đầu” trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Guterres nhấn mạnh: “Mỗi ngày, những chiêu trò lừa đảo tinh vi cướp đoạt tài sản của các gia đình, phá hủy sinh kế, và rút hàng tỷ đô la khỏi nền kinh tế toàn cầu... Đó là lý do tại sao chúng ta cần một phản ứng mạnh mẽ, tập thể và toàn cầu”.

Còn theo hãng Reuters (Anh), Công ước Hà Nội là một bước đi chưa từng có tiền lệ trong nỗ lực của LHQ nhằm giúp các quốc gia phản ứng nhanh hơn và hiệu quả hơn trước các hình thức tội phạm mạng – lĩnh vực hiện gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho kinh tế thế giới.

Hãng này cũng dẫn lời các quan chức thuộc Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết, Công ước Hà Nội được thiết kế với cơ chế bảo đảm quyền con người và hướng dẫn thực thi minh bạch, phù hợp luật pháp quốc tế, nhằm tạo niềm tin cho các quốc gia đang phát triển khi tham gia hệ thống an ninh mạng toàn cầu.

Theo quy định, Công ước Hà Nội sẽ có hiệu lực sau khi được ít nhất 40 quốc gia phê chuẩn, mở ra mạng lưới hợp tác điều tra, truy tố và chia sẻ dữ liệu xuyên biên giới nhanh hơn, minh bạch hơn, góp phần xây dựng một không gian mạng an toàn, đáng tin cậy và bền vững cho mọi quốc gia.

Nguồn baotintuc.vn