Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng

Sáng 1/4, tại tỉnh Phú Thọ, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Lãnh đạo các tỉnh ký giao ước thi đua năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh trong cụm thi đua.

Đồng chí Bế Xuân Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận hội nghị.

Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng hoạt động từ sau ngày 1/7/2025, trên cơ sở kế thừa và phát huy nền tảng, kết quả của Cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng và Cụm thi đua Trung du và miền núi phía Bắc. Cụm thi đua gồm tỉnh Phú Thọ (cụm trưởng) và các tỉnh: Bắc Ninh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Trong bối cảnh cả nước bước vào kỷ nguyên mới, các tỉnh trong cụm thi đua đã phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy sau sắp xếp, tinh gọn; tổ chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, kết luận của Trung ương gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương.

Bám sát các quy định, hướng dẫn của Chính phủ và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tỉnh trong cụm thi đua đã quan tâm chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng ngày càng thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực, từ phát triển hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội đến nâng cao chất lượng đội ngũ, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy học tập, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thu hút sự tham gia rộng rãi của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Từ sự chỉ đạo quyết liệt và khí thế thi đua sôi nổi, nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng của các địa phương đã đạt và vượt kế hoạch. Nổi bật như các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh có tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 2 con số, thuộc tốp đầu cả nước. Trong đó, tỉnh Quảng Ninh thu ngân sách đạt trên 82.000 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%, đứng đầu cả nước; tỉnh Ninh Bình đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 10,65%, đứng thứ 3 cả nước; tỉnh Phú Thọ đạt GRDP 10,52%, đứng thứ 4 cả nước và đứng đầu trong các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc; tỉnh Bắc Ninh đạt GRDP 10,27%, đứng thứ 5 cả nước.

Nhiều tỉnh trong tốp địa phương có thu hút FDI cao kỷ lục, kim ngạch xuất khẩu nhóm đầu cả nước như: Thái Nguyên, Phú Thọ, Hưng Yên. Các tỉnh Quảng Ninh, Ninh Bình tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm du lịch lớn của quốc gia và quốc tế khi đón hàng chục triệu lượt khách/năm. Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, các tỉnh có kết quả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn hàng năm luôn nằm trong tốp đầu cả nước; Phú Thọ có điểm trung bình một số môn học nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các tỉnh trong cụm đã làm rõ hơn kết quả đạt được của từng địa phương; chia sẻ các cách làm hay, sáng tạo; khẳng định kết quả trong phong trào thi đua yêu nước của cụm là tiền đề, động lực để các tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những năm tới, đóng góp chung vào tăng trưởng của quốc gia năm 2025.

Đồng chí Bế Xuân Trường tặng hoa chúc mừng cụm trưởng và cụm phó cụm thi đua năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bế Xuân Trường - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phụ trách cụm thi đua ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cụm thi đua trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời gian qua. Đồng thời yêu cầu cụm thi đua cần cụ hoá các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sát với thực tiễn để tổ chức hiều quả, đạt mục tiêu thi đua đề ra.

Căn cứ hướng dẫn của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; quy chế hoạt động và quy chế chấm điểm thi đua của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng năm 2025, hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” cho tỉnh Phú Thọ; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Quảng Ninh; nhất trí giới thiệu, suy tôn tỉnh Quảng Ninh đảm nhận nhiệm vụ cụm trưởng, tỉnh Thái Nguyên đảm nhận nhiệm vụ cụm phó cụm thi đua năm 2026 và ký giao ước thi đua năm 2026.

Tại hội nghị, 10 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng năm 2025 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện phát biểu nhận nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng năm 2026.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định những kết quả đạt được trong năm 2025 là tiền đề quan trọng, tạo động lực để phong trào thi đua của cụm tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn trong năm 2026 và những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của từng địa phương và của cả nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng năm 2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham mưu tổ chức hoạt động của Cụm thi đua các tỉnh Trung du và Đồng bằng sông Hồng năm 2025.

Đồng chí Trần Duy Đông đề nghị, ngay sau hội nghị, các tỉnh trong cụm thi đua khẩn trương cụ thể hóa nội dung giao ước thi đua; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tổ chức các phong trào thi đua; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Đinh Vũ