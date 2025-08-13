Cứu sống bé trai 4 tuổi bị đuối nước tại bể bơi

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực Chống độc, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh vừa cấp cứu thành công bé trai T.G.H, 4 tuổi, phường Phú Thọ bị đuối nước tại bể bơi. Nhờ được cấp cứu và điều trị kịp thời, sau 10 ngày, sức khỏe của bệnh nhi H đã hồi phục và được xuất viện.

Theo thông tin từ gia đình bệnh nhi T.G.H, trong khi đi bơi tại một bể bơi gần nhà, bé H không may bị đuối nước. Khi gia đình phát hiện, trẻ đang trong tình trạng bất tỉnh, úp mặt dưới nước. Một người thân trong gia đình của bé H đã tiến hành ấn nhân trung, hút nước và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế ban đầu trong tình trạng tím tái.

Tại đây, trẻ được chẩn đoán suy hô hấp độ III - Viêm phổi hít trên bệnh nhi đuối nước giờ thứ 2, được đặt ống nội khí quản, sử dụng thuốc an thần, sau đó chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Bác sĩ thăm khám sức khoẻ cho bệnh nhi T.G.H.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã áp dụng chiến lược thông khí bảo vệ phổi, thở máy, hồi sức tuần hoàn và dùng kháng sinh do bệnh nhi viêm phổi nặng. Sau 5 ngày điều trị tích cực, trẻ được cai thở máy, chuyển sang thở oxy qua gọng, tình trạng suy hô hấp cải thiện rõ rệt, các chỉ số huyết động ổn định. Trẻ tiếp tục được theo dõi sát để đảm bảo hồi phục thuận lợi. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhi đã hoàn toàn bình phục, đủ điều kiện xuất viện.

Từ trường hợp bé H, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần nắm vững kỹ năng hồi sức tim phổi, giám sát trẻ khi bơi, không để trẻ chơi ở khu vực nước sâu và trang bị áo phao nếu chưa biết bơi.

Bảo Thoa