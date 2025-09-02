Cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis bị tấn công khi vận động tranh cử

Ngày 1/9, hãng thông tấn Séc (CTK) đưa tin, Cựu Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babis, hiện là lãnh đạo đảng đối lập ANO, đã bị một người đàn ông dùng vật kim loại đánh vào đầu trong một cuộc vận động tranh cử diễn ra cùng ngày.

Vụ tấn công xảy ra tại thị trấn Dobra ở miền Đông Cộng hòa Séc, nơi ông Babis đang tham gia một cuộc vận động tranh cử cho đảng ANO. Theo các báo cáo từ cảnh sát địa phương, kẻ tấn công là một người đàn ông sử dụng gậy chống hoặc một vật kim loại tương tự để đánh vào đầu ông Babis. Vụ tấn công diễn ra đột ngột khi ông Babis đang giao lưu với cử tri tại khu vực này. Cảnh sát cho biết, động cơ của kẻ tấn công vẫn đang được điều tra, nhưng không loại trừ yếu tố chính trị.

Sau vụ tấn công, cựu Thủ tướng Séc đã được đưa khẩn cấp đến bệnh viện gần nhất. Theo thông tin từ đảng ANO, ông đã bị thương ở vùng đầu nhưng tình trạng không nghiêm trọng đến tính mạng. Các bác sĩ của bệnh viện cũng xác nhận ông đang được theo dõi, và chưa có dấu hiệu chấn thương nghiêm trọng. Ông Babis đã hủy bỏ các sự kiện tranh cử tiếp theo vào tối cùng ngày.

Cựu Thủ tướng Séc, Lãnh đạo đảng ANO - Andrej Babis. (Ảnh: CTK)

Trong khi đó, Thủ tướng Séc Fiala và Bộ trưởng Nội vụ Séc Vit Rakusan đã lên án vụ tấn công nhắm vào ông Babis, cho rằng, bạo lực dưới mọi hình thức đều không thể chấp nhận được, đồng thời cam kết tăng cường an ninh cho các chiến dịch tranh cử.

Trên bình diện châu Âu, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ lo ngại về sự gia tăng bạo lực chính trị ở khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi thông điệp ủng hộ ông Babis qua mạng xã hội, trong khi đó, các nghị sĩ Nghị viện châu Âu kêu gọi điều tra kỹ lưỡng vụ tấn công, coi đây là một phần của xu hướng bất ổn chính trị trong khu vực.

Vụ việc xảy ra chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử Quốc hội Séc vào ngày 3-4/10 tới. Theo kết quả các cuộc thăm dò trước bầu cử, đảng ANO của cựu Thủ tướng Babis đang dẫn đầu với cơ hội lớn để quay lại nắm quyền sau khi ông Babis thua trong cuộc bầu cử năm 2021 và tranh cử tổng thống năm 2023.

