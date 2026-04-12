Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) và dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng có những ý kiến tâm huyết góp ý vào 2 dự thảo luật.

Cụ thể, đối với Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), đại biểu cho rằng, các quy định đã có sự cập nhật theo hướng tăng cường minh bạch, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm tốt hơn quyền tiếp cận thông tin của công dân. Tại các điều khoản của dự thảo luật có quy định về việc cung cấp thông tin dưới định dạng dữ liệu mở, điều này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin dưới định dạng dữ liệu mở sẽ gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: Chất lượng dữ liệu ở một số lĩnh vực, địa phương và cơ quan còn chưa đồng đều; tình trạng dữ liệu phân tán, thiếu chuẩn hóa, cập nhật chưa kịp thời, chưa bảo đảm tính đầy đủ, chính xác và khả năng sử dụng lại vẫn còn diễn ra.

Điều này làm giảm đáng kể giá trị khai thác thực tiễn của dữ liệu đối với doanh nghiệp, thậm chí có thể làm phát sinh thêm chi phí trong việc sàng lọc, đối chiếu và xử lý thông tin. Việc công khai dữ liệu chỉ thực sự có ý nghĩa khi dữ liệu bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, kịp thời, có cấu trúc, dễ tìm kiếm, dễ tải xuống và có khả năng sử dụng lại.

Do đó, đề nghị Chính Phủ trong quá trình tổ chức thực hiện cần xây dựng và áp dụng thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, định dạng dữ liệu, quy trình cập nhật và cơ chế kiểm tra, đánh giá chất lượng dữ liệu trước khi công bố. Đẩy mạnh chuẩn hóa, số hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu trong các cơ quan nhà nước, coi đây là điều kiện tiên quyết để nâng cao chất lượng dữ liệu mở.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng thảo luận tại hội trường, góp ý 2 dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi) và dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tại Khoản 1, Điều 11, Dự thảo luật đã bổ sung quy định về việc hỗ trợ người khuyết tật, người dân tộc thiểu số, người ở vùng sâu vùng xa trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin, bao gồm cả việc cung cấp trang thiết bị chuyên dùng tại các khu vực này. Đây là một quy định mang tính nhân văn cao.

Tuy nhiên, qua khảo sát tại một số đơn vị trên địa bàn các tỉnh, nhất là cấp xã cho thấy việc thực hiện quy định này còn thiếu nhân sự chuyên trách và thiếu các thiết bị chuyên dùng để hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận thông tin một cách thuận lợi. Do vậy, đề nghị ban soạn thảo cần quy định biện pháp hỗ trợ cụ thể, rõ ràng hơn để quy định nhân văn này thật sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Về hình thức yêu cầu, cung cấp thông tin (tại Điều 24) của dự thảo luật, việc cho phép người dân sử dụng điện thoại di động và các phương tiện kỹ thuật cá nhân để sao, chụp tài liệu trực tiếp tại trụ sở cơ quan là một bước tiến đột phá và rất thiết thực trong dự thảo Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi).

Tuy nhiên, để bảo đảm tính chặt chẽ, khả thi và an toàn trong tổ chức thực hiện, cần quy định rõ phạm vi tài liệu được phép sao, chụp; loại trừ hoặc kiểm soát chặt chẽ đối với tài liệu thuộc diện bí mật nhà nước, tài liệu có chứa thông tin cá nhân, dữ liệu nhạy cảm hoặc thông tin hạn chế tiếp cận; bổ sung cơ chế rà soát, hướng dẫn, giám sát việc sao, chụp tại chỗ nhằm phòng ngừa nguy cơ lộ lọt thông tin, sử dụng sai mục đích hoặc phát sinh vướng mắc trong thực tiễn...

Góp ý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Lưu Thị Thúy Hằng đồng tình với sự cần thiết phải sửa đổi luật trong bối cảnh hiện nay. Với vị trí địa lý cửa ngõ chiến lược, Phú Thọ đặt mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng thủ đô kết nối thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc và Vùng Trung du miền núi phía Bắc. Do đó, đại biểu đề nghị Luật Thủ đô (sửa đổi) tiếp tục thể chế đầy đủ Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Trong đó, tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo lập các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thủ đô chủ động huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn lực, đóng vai trò trung tâm, động lực phát triển liên vùng và cả nước. Thủ đô cần xây dựng cơ chế, chính sách thực hiện liên kết vùng để tiếp tục thúc đẩy vùng động lực phát triển...

Tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiêu liệu bay.

Theo chương trình của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, từ chiều 12/4-19/4, Quốc hội nghỉ họp để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo Nghị quyết. Dự kiến ngày 20/4/2026 kỳ họp sẽ tiếp tục diễn ra.

Huyền Nga