Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận một số dự án luật và tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, sáng 9/4, Quốc hội khóa XVI đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về 4 dự án luật: Luật Hộ tịch (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi (sửa đổi).

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận tại Tổ 15 (gồm 31 đại biểu tỉnh Phú Thọ và Đà Nẵng) dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Đà Nẵng - Tổ phó.

Tham gia góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, đại biểu Đặng Bích Ngọc - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ khẳng định, dự thảo luật phù hợp và cần thiết trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vì hiện nay, giao dịch phải công chứng không nằm tập trung ở Luật Công chứng mà nằm rải rác ở các văn bản luật. Việc viện dẫn chồng chéo khiến các cơ quan và người dân thực hiện còn khó khăn, lúng túng. Do đó, dự thảo luật đã liệt kê các giao dịch công chứng đảm bảo phù hợp thực tế. Tuy nhiên, nếu liệt kê trong luật dễ dẫn đến thiếu, không đầy đủ, nên cần có danh mục liệt kê hoặc quy tắc dẫn chiếu thống nhất để việc viện dẫn cũng như quy định các giao dịch phải công chứng thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ thống nhất thông suốt từ Trung ương đến địa phương cũng cần sự vào cuộc tích cực của chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho công chứng viên và người đi công chứng tra cứu dữ liệu.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc phát biểu thảo luận tổ.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, đại biểu Đặng Bích Ngọc cho rằng việc quy định về người được trợ giúp pháp lý và mở rộng đối tượng hỗ trợ pháp lý là cần thiết. Việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số về trợ giúp pháp lý, cần có cơ sở dữ liệu tốt, tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng nếu phải di chuyển từ địa phương khác đến.

Góp ý vào dự thảo Luật Hộ tịch (sửa đổi), đại biểu Đinh Công Sỹ cho rằng, khi sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường có địa bàn rộng, đông dân số, nên khối lượng và áp lực công việc đối với công chức xã, phường, đặc biệt là cán bộ làm hộ tịch lớn hơn. Đồng chí đề nghị, nên có chế độ đãi ngộ với công chức làm công tác hộ tịch, có quy định nguyên tắc cho đối tượng này. Đồng thời, có quy định liên quan đến việc đảm bảo trang thiết bị hệ thống hạ tầng công nghệ cho các xã, phường. Về thẩm quyền ký một số giấy tờ hộ tịch có tính cấp thiết ở xã, phường, cần cân nhắc có thể ủy quyền cho cấp dưới. Đại biểu cũng có một số ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý đối với việc xác định đối tượng được trợ giúp pháp lý...

Đại biểu Đinh Công Sỹ phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự thảo Luật Công chứng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh góp ý bổ sung, điều chỉnh một số cụm từ trong khái niệm công chứng tại khoản 1, Điều 2 đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đối với dự thảo Luật Tiếp cận thông tin sửa đổi (sửa đổi), đại biểu góp ý cần điều chỉnh một số nội dung chưa phù hợp tại điểm e, Điều 10 quy định về phạm vi cung cấp thông tin phù hợp thực tiễn. Tại Điều 11, đại biểu đề nghị Chính phủ quy định cụ thể về tiêu chuẩn dữ liệu định dạng kết nối liên thông và trách nhiệm cập nhật, khai thác dữ liệu giữa các cơ quan. Tại Điều 15, một số nội dung còn mang tính định tính, chưa cụ thể, mang tính rủi ro, thiếu cơ chế kiểm soát tiềm ẩn nguy cơ lạm dụng. Đề nghị bổ sung tiêu chí xác định cụ thể hoặc dẫn chiếu đến các danh mục đã được quy định trong pháp luật liên quan.

Đại biểu Nguyễn Văn Mạnh phát biểu thảo luận tổ.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng, cần xem xét cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là đối với việc công chứng giao dịch bất động sản, bởi thực tế người dân vẫn phải đi lại nhiều lần và còn nhiều tiêu cực, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các giao dịch mua bán bất động sản.

Đại biểu Nguyễn Minh Tuấn góp ý vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng.

Buổi chiều, Quốc hội nghe trình bày các nội dung: Báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026; Tờ trình về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2026 - 2030. Các Báo cáo thẩm tra, các Tờ trình liên quan đến kế hoạch phát triển KT-XH...

Trong chương trình thảo luận ở tổ chiều cùng ngày, đại biểu tỉnh Phú Thọ đã có các ý kiến thảo luận đánh giá, bổ sung đối với các dự thảo: Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính; Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2026...

