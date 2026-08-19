Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI:

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ thảo luận ở tổ về một số nội dung quan trọng

Ngày 19/8, tiếp tục Chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI làm việc tại hội trường và thảo luận ở tổ về các nội dung quan trọng.

Làm việc tại hội trường, Quốc hội đã nghe trình bày các tờ trình, báo cáo về: Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản; Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (tích hợp 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG).

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); CTMTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (tích hợp 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG); Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ chủ trì thảo luận ở Tổ 15.

Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Phú Thọ thảo luận ở Tổ 15 cùng Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ.

Thảo luận về Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất), ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu cho chuyển sang xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 3 năm hoặc 5 năm theo cơ chế cuốn chiếu. Theo đại biểu, như vậy sẽ giải quyết được triệt để trong việc chuẩn bị dự án và giải ngân đầu tư công được liên tục và linh hoạt, không cứng nhắc như hiện nay.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thị Phú Hà thảo luận ở tổ.

Về dự toán thu ngân sách hàng năm, đại biểu cho rằng việc lập dự toán thu thận trọng để làm căn cứ phân bổ chi ngân sách, nhưng nội dung này chỉ là số dự kiến chứ không phải pháp lệnh như hiện nay, dẫn đến khi triển khai sẽ khó. Đối với việc phân cấp phân quyền, đề nghị rà soát thực hiện theo đúng quy định của Hiến pháp và xem xét lại việc phân cấp phân quyền cho các cơ quan sao cho hợp lý.

Góp ý nội dung này, ĐBQH tỉnh Bùi Thanh Nam đồng tình với Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Từ góc nhìn ở địa phương, luật đã cụ thể hóa và phân cấp phân quyền, giao thẩm quyền cho địa phương. Tuy nhiên, đại biểu góp ý một số nội dung tại khoản 3, Điều 63 quy định về thẩm quyền việc điều chỉnh đầu tư công trung hạn giao cho UBND các cấp được điều chỉnh tổng mức các dự án đầu tư công trong 5 năm.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Bùi Thanh Nam thảo luận ở tổ.

ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh góp ý một số nội dung tại một số điều, khoản được quy định trong Định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất). Trong đó, đại biểu đề nghị, cơ quan soạn thảo cần tính toán, cân đối lại một số nội dung liên quan đến về tiền sử dụng đất và thuế đất đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối ngân sách Trung ương, cần cho địa phương hưởng 100% để có nguồn vốn chủ động điều hành các nhiệm vụ đầu tư phát triển, điều hòa linh hoạt khi nguồn thu của địa phương còn nhiều khó khăn trong khi nhiệm vụ chi rất lớn.

Đối với các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước được bố trí từ nguồn chi đầu tư phát triển và nguồn chi thường xuyên, đại biểu đề nghị phân định rõ trách nhiệm để tránh phát sinh các cách hiểu khác nhau giữa các địa phương; tránh tình trạng chia nhỏ nội dung đầu tư hoặc lựa chọn nguồn vốn né tránh trình tự đầu tư công. Bổ sung tiêu chí các dự án sử dụng vốn đầu tư công, các dự án sử dụng vốn chi thường xuyên và các dự án sử dụng chi đầu tư phát triển khác.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Nguyễn Văn Mạnh thảo luận ở tổ.

Thảo luận về Phê duyệt chủ trương đầu tư CTMTQG phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035 (tích hợp 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG), ĐBQH tỉnh Nguyễn Thị Phú Hà đồng tình việc tích hợp này nhằm giảm bớt đầu mối trong việc quản lý. Tuy nhiên, sau tích hợp 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG nhưng tổng mức đầu tư vẫn rất lớn. Vì vậy, đại biểu đề nghị nên rà soát lại và bỏ những nội dung trùng lắp, đảm bảo hiệu quả sử dụng cao nhất của nguồn lực ngân sách nhà nước.

Góp ý nội dung này, ĐBQH tỉnh Đặng Bích Ngọc cho rằng việc tích hợp 4 CTMTQG thành 1 CTMTQG đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay. Đại biểu góp ý Mục 9 về giải pháp thực hiện chương trình, cần rà soát, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành khung pháp lý thống nhất, đồng bộ cho tổ chức thực hiện, đảm bảo nguyên tắc không chồng chéo, tăng phân cấp cho cơ sở. Rà soát kỹ các mục tiêu của chương trình đảm bảo đầy đủ. Đối với cơ cấu bố trí nguồn lực, đề nghị nên có quy định về đối ứng đối với các tỉnh có thu ngân sách lớn hoặc có thể tự cân đối ngân sách, để cùng với ngân sách nhà nước thực hiện hiệu quả các mục tiêu chương trình kế hoạch đề ra.

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Đặng Bích Ngọc thảo luận ở tổ.

Buổi chiều, các ĐBQH tiếp tục thảo luận ở tổ về: Định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023; Định hướng chính sách sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản.

Khánh Hà