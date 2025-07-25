Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đạo Trù lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 24-25/7/2025, Đảng bộ xã Đạo Trù đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Huyến - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã và 248 đại biểu đại diện cho hơn 900 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đảng bộ xã Đạo Trù được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã: Đạo Trù và Yên Dương. Hiện nay, Đảng bộ có 38 chi bộ với 906 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ xã Đạo Trù đã xây dựng mối đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chính quyền, các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Giá trị sản xuất tăng 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng giá trị xây dựng – tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ - thương mại.

Hiện nay, tỷ trọng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản chiếm gần 52%; xây dựng - tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 26%; dịch vụ - thương mại chiếm 22%. Giá trị sản xuất bình quân đạt 55 triệu đồng/người/ năm (đạt mục tiêu Đại hội). Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã đã huy động được hơn 250 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp lớn từ người dân. Xã đã xây dựng được 2 làng văn hóa kiểu mẫu, duy trì tốt cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 147 đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, dân chủ, khách quan. Công tác an sinh xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được chú trọng. Tình hình an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đạo Trù nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Đạo Trù đề ra 17 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực, trong đó thu ngân sách từ 10-20%/ năm, vốn đầu tư toàn xã hội tăng 20%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98%, tỷ lệ che phủ rừng đạt gần 67%; tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên...

Phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có từ 10 - 15 sản phẩm OCOP, toàn xã không còn hộ nghèo. Xây dựng Đạo Trù đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có 75% khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 5 giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu thăm quan sản phẩm OCOP của địa phương trưng bày trong không gian Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Đạo Trù đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 2025-2030 phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Đầu tư nguồn lực xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư.

Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Đạo trù trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm đưa nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định 9 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy, 27 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy và 5 đồng chí tham gia và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Đạo Trù nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Phú Phương được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đạo Trù nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Hùng